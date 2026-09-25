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CALOR EXTREMO

Primeira onda de calor da primavera atinge o Brasil

Cinco capitais serão atingidas com as temperaturas elevadas

Franciely Gomes
Por
Onda de calor eleva temperaturas em diversas cidades
Onda de calor eleva temperaturas em diversas cidades - Foto: Ilustrativa | Magnific

Cinco capitais brasileiras entraram em estado de alerta para a primeira onda de calor da primavera nesta sexta-feira, 25. O aviso vermelho de grande perigo, que segue até a próxima quarta-feira, 30, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a instituição, a região Centro-Sul do Brasil será a mais atingida, com cinco dias consecutivos de temperaturas elevadas, que podem ultrapassar 5 °C ou mais da média tradicional.

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Cuiabá é quem sofrerá os maiores efeitos, a capital do Mato Grosso pode atingir a máxima de 41 °C no domingo, 27, e na segunda-feira, 28. A lista segue com Campo Grande (MS), que pode registrar 40 °C; Teresina (PI), com máxima de 39 °C; São Paulo (SP), com 32 °C e Brasília (DF), com temperatura de até 32 °C.

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Como o calor afeta outras regiões?

Apesar do Centro-Sul ser o mais afetado com a onda de calor, outras regiões do Brasil também integram o aviso vermelho do Inmet. No Sul, o estado do Paraná terá temperaturas elevadas no fim de semana e o Rio Grande do Sul, registra um cenário de instabilidade, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já no Sudeste, as temperaturas máximas podem chegar a 31ºC nas quatro capitais. Enquanto nas regiões Norte e Nordeste, os volumes mais expressivos de chuva ficam concentrados sobre o estado do Amazonas, no Maranhão e no Oeste da Bahia, com temperaturas elevadas nas outras cidades.

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clima metereologia

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