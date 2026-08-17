Programa de shoppings libera acesso a salas VIP de aeroportos

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A rede de shopppings Multiplan ampliou os benefícios do programa de relacionamento Multi e passou a oferecer acesso a salas VIP de aeroportos por meio do LoungeKey. A novidade está disponível pelo próprio aplicativo e não exige cartão de crédito vinculado ao benefício.

A iniciativa coloca o programa de fidelidade da administradora de shoppings em uma nova frente de serviços relacionados a viagens. Segundo a empresa, a Multiplan é a primeira companhia do setor no Brasil a integrar o LoungeKey a um programa próprio sem associação com cartões de crédito.

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Quem terá acesso às salas VIP

O LoungeKey reúne mais de 1.800 salas VIP distribuídas por mais de 850 aeroportos no mundo. No Multi, as condições variam conforme a categoria do cliente.

Quem está na categoria Platinum poderá utilizar duas entradas gratuitas por ciclo de manutenção da categoria, que dura seis meses. Depois disso, também será possível trocar pontos acumulados no programa por acessos adicionais.

Para clientes Gold, os acessos às salas VIP poderão ser obtidos exclusivamente por meio dos pontos disponíveis no Multi.

A emissão acontece diretamente no aplicativo. Depois de solicitar o benefício, o usuário recebe um QR Code para apresentar na sala VIP, sem precisar baixar outro aplicativo. O sistema também permite emitir acessos para outras pessoas.

Programa amplia benefícios para quem viaja

A integração com o LoungeKey faz parte da categoria “Experiências Fora do Shopping”, que reúne vantagens ligadas a viagens, lazer e conveniência.

O programa oferece condições especiais em atrações turísticas no Brasil e no exterior. Entre os destinos contemplados estão parques e atrações de Orlando e da Califórnia, além de shows e pontos turísticos de Nova York.

No Brasil, os benefícios incluem experiências em destinos como a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Os resgates e as regras de utilização podem ser consultados no aplicativo Multi. Quando a vantagem é utilizada em plataformas parceiras, o desconto é aplicado durante a etapa de pagamento.

Multiplan administra 20 shoppings

A Multiplan administra 20 shopping centers no Brasil, sendo sete em São Paulo e cinco no Rio de Janeiro.

Com a expansão do Multi, a empresa passa a concentrar no mesmo programa benefícios relacionados tanto à experiência nos shoppings quanto a serviços utilizados fora deles, incluindo opções voltadas ao turismo e às viagens.