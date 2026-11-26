RECURSO ADICIONAL
Projeto prevê 14º salário permanente para aposentados do INSS
Proposta dobra abono anual e pode alcançar 24,5 milhões de beneficiários
Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem passar a receber um 14º salário de forma definitiva, caso avance no Congresso Nacional um novo projeto de lei que propõe dobrar o valor do atual abono anual.
Se aprovada, a medida tem potencial para atingir mais de 24,5 milhões de aposentadorias ativas no país.
De autoria do deputado federal André Janones (Rede-MG), o Projeto de Lei 5.592/2026 foi protocolado na Câmara dos Deputados e altera a legislação previdenciária para tornar o repasse adicional permanente.
Objetivo
O objetivo declarado é recompor a renda dos inativos e auxiliar no custeio de despesas essenciais. Pelas regras vigentes, os segurados recebem anualmente uma gratificação equivalente a um salário mensal — o 13º salário.
O texto em análise institui uma segunda parcela de idêntico valor, calculada com base no rendimento do mês de dezembro. Na prática, um segurado que recebe R$ 2 mil passaria a somar R$ 4 mil anuais em abonos, incorporados de maneira fixa ao calendário da Previdência Social.
Quem vai ter direito
O benefício extra contempla todas as modalidades de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS):
- Por idade;
- Por tempo de contribuição;
- Por incapacidade permanente;
- Especial.
De acordo com a proposta, o pagamento vai ser automático, dispensando recadastramento ou envio de documentos, pois os dados já constam nos sistemas do INSS. Pensionistas e titulares de outros auxílios previdenciários ou assistenciais ficam fora da medida.
Endividamento justifica medida
Na justificativa do projeto, Janones aponta que os reajustes dos benefícios não acompanham a alta nos gastos dos idosos, sobretudo com medicamentos e saúde.
O parlamentar cita levantamento do Instituto Opinion Box para a Serasa, realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, segundo o qual metade dos aposentados entrevistados já recorreu a empréstimos para pagar contas básicas.
A mesma pesquisa revela que 46% dos ouvidos consideram o valor atual insuficiente para manter o padrão de vida anterior à aposentadoria. Para o autor, o recurso adicional ajudaria a cobrir despesas com alimentação, moradia, energia elétrica e transporte, freando o endividamento.
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Impacto fiscal e prazos
Levantamento do Boletim Estatístico da Previdência Social, referente a julho de 2026, registra mais de 24,5 milhões de aposentadorias ativas no Brasil, com folha mensal aproximada de R$ 50,37 bilhões.
Apesar da dimensão do público, o PL 5.592/2026 não apresenta estimativa consolidada do custo aos cofres públicos — ponto que deverá dominar os debates nas comissões temáticas.
Ainda não há previsão de data para o início dos pagamentos. Para entrar em vigor, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, além de receber sanção presidencial. Até lá, permanecem válidas as regras atuais e não há direito ao 14º salário.