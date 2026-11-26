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Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem passar a receber um 14º salário de forma definitiva, caso avance no Congresso Nacional um novo projeto de lei que propõe dobrar o valor do atual abono anual.

Se aprovada, a medida tem potencial para atingir mais de 24,5 milhões de aposentadorias ativas no país.

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​De autoria do deputado federal André Janones (Rede-MG), o Projeto de Lei 5.592/2026 foi protocolado na Câmara dos Deputados e altera a legislação previdenciária para tornar o repasse adicional permanente.

Objetivo

O objetivo declarado é recompor a renda dos inativos e auxiliar no custeio de despesas essenciais. ​Pelas regras vigentes, os segurados recebem anualmente uma gratificação equivalente a um salário mensal — o 13º salário.

O texto em análise institui uma segunda parcela de idêntico valor, calculada com base no rendimento do mês de dezembro. Na prática, um segurado que recebe R$ 2 mil passaria a somar R$ 4 mil anuais em abonos, incorporados de maneira fixa ao calendário da Previdência Social.

​Quem vai ter direito

​O benefício extra contempla todas as modalidades de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS):

​Por idade;

​Por tempo de contribuição;

​Por incapacidade permanente;

​Especial.

​De acordo com a proposta, o pagamento vai ser automático, dispensando recadastramento ou envio de documentos, pois os dados já constam nos sistemas do INSS. Pensionistas e titulares de outros auxílios previdenciários ou assistenciais ficam fora da medida.

​Endividamento justifica medida

​Na justificativa do projeto, Janones aponta que os reajustes dos benefícios não acompanham a alta nos gastos dos idosos, sobretudo com medicamentos e saúde.

O parlamentar cita levantamento do Instituto Opinion Box para a Serasa, realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, segundo o qual metade dos aposentados entrevistados já recorreu a empréstimos para pagar contas básicas.

​A mesma pesquisa revela que 46% dos ouvidos consideram o valor atual insuficiente para manter o padrão de vida anterior à aposentadoria. Para o autor, o recurso adicional ajudaria a cobrir despesas com alimentação, moradia, energia elétrica e transporte, freando o endividamento.

Impacto fiscal e prazos

​Levantamento do Boletim Estatístico da Previdência Social, referente a julho de 2026, registra mais de 24,5 milhões de aposentadorias ativas no Brasil, com folha mensal aproximada de R$ 50,37 bilhões.

Apesar da dimensão do público, o PL 5.592/2026 não apresenta estimativa consolidada do custo aos cofres públicos — ponto que deverá dominar os debates nas comissões temáticas.

​Ainda não há previsão de data para o início dos pagamentos. Para entrar em vigor, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, além de receber sanção presidencial. Até lá, permanecem válidas as regras atuais e não há direito ao 14º salário.