Qual o próximo feriado nacional com folga prolongada? Veja a data

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O feriado de Finados, que caiu na segunda-feira, 2, proporcionou a muitos trabalhadores três dias seguidos de descanso, mas já tem pessoas de olho nos próximos períodos de folga.

O próximo feriado será em 15 de novembro, quando é celebrada a Proclamação da República. A data será celebrada em um domingo e, por isso, não haverá uma emenda para quem já folga nesse dia.

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Ainda restam três feriados nacionais em 2026. O calendário inclui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro.

É importante lembrar que nem todos os trabalhadores têm direito à folga nos feriados. Segundo a legislação, é permitido o funcionamento de atividades consideradas essenciais e de outras categorias autorizadas a trabalhar nessas datas.

Nesses casos, quem trabalha no feriado pode ter direito a remuneração em dobro ou a uma folga compensatória, conforme a legislação aplicável e as regras previstas em acordos ou convenções coletivas.

Os próximos feriados de 2026

No total, 2026 tem 10 feriados nacionais, dos quais nove caem em dias úteis. Algumas datas permitem planejar períodos prolongados de descanso, especialmente para quem já folga aos fins de semana.

Após Finados, o próximo feriado que permite emendar o descanso será o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma sexta-feira.

A data é feriado nacional desde 2023. A mudança foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro daquele ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Confira os próximos feriados nacionais:

15 de novembro, Proclamação da República (domingo)

20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro, Natal (sexta-feira)

Pontos facultativos, que podem permitir folgas em alguns casos: