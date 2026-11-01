Salvador só tem 7 praias próprias para banho no feriado; veja lista

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Salvador tem apenas sete praias adequadas para banho de mar no feriado do Dia dos Finados, comemorado nesta segunda-feira, 2, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema).

Embora a previsão seja de sol, atividades de lazer e esporte devem se restringir aos seguintes trechos:

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Boa Viagem: trecho ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia;

trecho ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia; Canta Galo: trecho atrás das antigas instalações da FIB, na Rua Agrário Menezes, junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul;

trecho atrás das antigas instalações da FIB, na Rua Agrário Menezes, junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul; Ondina: próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José;

próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José; Rio Vermelho: trecho próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana;

trecho próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana; Piatã: em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde;

em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde; Stella Maris: em frente ao Hotel Grande Stella Maris;

em frente ao Hotel Grande Stella Maris; Flamengo: em frente à barraca Doce Vida.

Além disso, a Lagoa do Abaeté, no trecho em frente à placa de fundação do parque, também está adequada para banho.

Praias impróprias

No entanto, outros 30 trechos da capital baiana estão proibidos, entre eles, de algumas praias famosas na cidade como o Porto da Barra, Farol da Barra e Patamares.

Confira lista de praias impróprias para banho: