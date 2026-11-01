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Salvador só tem 7 praias próprias para banho no feriado; veja lista

Além disso, a Lagoa do Abaeté, no trecho em frente à placa de fundação do parque, está liberada

Luiza Nascimento
Por
Praia em Salvador
Praia em Salvador - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Salvador tem apenas sete praias adequadas para banho de mar no feriado do Dia dos Finados, comemorado nesta segunda-feira, 2, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema).

Embora a previsão seja de sol, atividades de lazer e esporte devem se restringir aos seguintes trechos:

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  • Boa Viagem: trecho ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia;
  • Canta Galo: trecho atrás das antigas instalações da FIB, na Rua Agrário Menezes, junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul;
  • Ondina: próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José;
  • Rio Vermelho: trecho próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana;
  • Piatã: em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde;
  • Stella Maris: em frente ao Hotel Grande Stella Maris;
  • Flamengo: em frente à barraca Doce Vida.

Além disso, a Lagoa do Abaeté, no trecho em frente à placa de fundação do parque, também está adequada para banho.

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Praias impróprias

No entanto, outros 30 trechos da capital baiana estão proibidos, entre eles, de algumas praias famosas na cidade como o Porto da Barra, Farol da Barra e Patamares.

Confira lista de praias impróprias para banho:

  • São Tomé de Paripe;
  • Tubarão;
  • Periperi;
  • Penha;
  • Bogari;
  • Bonfim;
  • Pedra Furada;
  • Roma;
  • Marina do Contorno;
  • Porto da Barra;
  • Santa Maria;
  • Farol da Barra (dois pontos);
  • Ondina, próximo à Rua Milton Santos;
  • Rio Vermelho, próximo à Rua Bartolomeu de Gusmão;
  • Buracão;
  • Amaralina (dois pontos);
  • Pituba (dois pontos);
  • Armação;
  • Boca do Rio;
  • Corsário;
  • Patamares;
  • Lagoa de Pituaçu;
  • Placafor;
  • Itapuã (dois pontos);
  • Farol de Itapuã;
  • Flamengo, próximo à barraca da Pipa.
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Bahia praias de salvador Salvador

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