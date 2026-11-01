SALVADOR
Salvador só tem 7 praias próprias para banho no feriado; veja lista
Além disso, a Lagoa do Abaeté, no trecho em frente à placa de fundação do parque, está liberada
Salvador tem apenas sete praias adequadas para banho de mar no feriado do Dia dos Finados, comemorado nesta segunda-feira, 2, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema).
Embora a previsão seja de sol, atividades de lazer e esporte devem se restringir aos seguintes trechos:
- Boa Viagem: trecho ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia;
- Canta Galo: trecho atrás das antigas instalações da FIB, na Rua Agrário Menezes, junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul;
- Ondina: próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José;
- Rio Vermelho: trecho próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana;
- Piatã: em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde;
- Stella Maris: em frente ao Hotel Grande Stella Maris;
- Flamengo: em frente à barraca Doce Vida.
Além disso, a Lagoa do Abaeté, no trecho em frente à placa de fundação do parque, também está adequada para banho.
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Praias impróprias
No entanto, outros 30 trechos da capital baiana estão proibidos, entre eles, de algumas praias famosas na cidade como o Porto da Barra, Farol da Barra e Patamares.
Confira lista de praias impróprias para banho:
- São Tomé de Paripe;
- Tubarão;
- Periperi;
- Penha;
- Bogari;
- Bonfim;
- Pedra Furada;
- Roma;
- Marina do Contorno;
- Porto da Barra;
- Santa Maria;
- Farol da Barra (dois pontos);
- Ondina, próximo à Rua Milton Santos;
- Rio Vermelho, próximo à Rua Bartolomeu de Gusmão;
- Buracão;
- Amaralina (dois pontos);
- Pituba (dois pontos);
- Armação;
- Boca do Rio;
- Corsário;
- Patamares;
- Lagoa de Pituaçu;
- Placafor;
- Itapuã (dois pontos);
- Farol de Itapuã;
- Flamengo, próximo à barraca da Pipa.