Quando o MEX vai divulgar locais de prova do Enem 2024? Entenda

O Enem de 2024 já tem mais de 5 milhões de inscritos. O número chegou a superar o das edições anteriores, com 3,9 milhões em 2023 e 3,4 milhões em 2022. O exame é uma forma de ingresso no nível superior para pessoas em todo o Brasil.

O local de prova de cada candidato pode ser encontrado no site do Inep, que reúne várias informações importantes sobre a aplicação da prova, resultados, horários, entre outras dicas.

Para não chegar atrasado e realizar uma prova tranquila, é necessário que os estudantes e pessoas que vão realizar o exame, consultem o local de prova com antecedência.

No entanto, o local de prova ainda não está disponível no site do Inep. A localização do colégio em que o exame será realizado, deve ser divulgado duas semanas antes da aplicação da prova. Por isso, é necessário ter atenção.

Quando o cartão estiver disponível, o candidato terá um dia confirmado. Quando o cartão estiver disponível, o candidato poderá consultá-lo na página do participante.Ao acessar o site, é necessário colocar cpf e senha criada, e verificar na “Área do Candidato”.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024' os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.

Na última quarta-feira, 24, o quadro ‘Dicas do Enem 2024’ trouxe recomendações de como evitar erros na redação, uma das avaliações que pode alavancar a nota na prova, com a professora Carol Silveira. Para assistir ao vídeo completo, clique aqui.