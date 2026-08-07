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Quando será o próximo eclipse solar visto do Brasil?

Saiba a data, local e horário que o fenômeno aparecerá

Alice Paulilo
Por
Eclipse solar total acontecerá neste mês de agosto; veja
Eclipse solar total acontecerá neste mês de agosto; veja - Foto: NASA/Keegan Barber

Um dos eventos eventos astronômicos mais almejados no mundo é o eclipse solar. Neste mês de agosto de 2026 o fenômeno poderá ser visto com sua totalidade, já que fará a Lua passar exatamente entre o Sol e a Terra e bloqueará completamente a luz na visão de quem estiver na estreita faixa de visibilidade.

O eclipse total está marcado para o dia 12 de agosto e deve atrair observadores para diferentes pontos do planeta. O fenômeno, no entanto, não poderá ser acompanhado diretamente pelos brasileiros. Isso acontece porque a faixa da sombra mais intensa da Lua será projetada apenas no Hemisfério Norte.

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Onde o eclipse poderá ser observado?

A chamada faixa de totalidade, onde o disco do Sol ficará completamente encoberto pela Lua, passará por Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e partes da Europa, incluindo Espanha e uma pequena área do norte de Portugal. O fenômeno também alcançará regiões do oceano Atlântico.

Durante os minutos do evento, o céu ficará mais escuro e a iluminação natural será reduzida, criando uma espécie de anoitecer em pleno dia.

Em uma extensão maior do planeta, o eclipse poderá ser visto parcialmente. Entre os locais estão grande parte do Canadá, regiões dos Estados Unidos, do Alasca à Carolina do Norte, além de áreas da Europa e do noroeste da África.

Na Espanha e em pontos da costa africana, a experiência poderá ser ainda mais incomum. O eclipse acontecerá próximo ao horário do pôr do sol, por isso os observadores terão a chance de acompanhar o astro ainda parcialmente encoberto pela Lua enquanto desaparece no horizonte.

E para quem estiver no Brasil?

Mesmo sem a possibilidade de observação presencial, os brasileiros poderão acompanhar o fenômeno por meio de transmissões pela internet. Agências espaciais e observatórios internacionais, como a Nasa, devem disponibilizar imagens ao vivo dos pontos onde o eclipse será visível.

Quando será possível ver um eclipse no Brasil?

Ainda neste mês de agosto, entre a noite de 27 e a madrugada de 28, um eclipse lunar parcial poderá ser observado em todo o território brasileiro, caso as condições meteorológicas permitam.

Já no dia 6 de fevereiro de 2027, será a vez de um eclipse solar anular. O fenômeno é conhecido como “anel de fogo” porque a Lua não cobre completamente o Sol e deixa uma espécie de aro luminoso ao redor do disco lunar.

A fase anular, porém, não será observada do Brasil. O país poderá acompanhar apenas uma parte do fenômeno, principalmente em áreas das regiões Sul, Sudeste e em parte do Nordeste.

Para quem deseja ver um eclipse solar total em território brasileiro, terá que esperar um pouco mais até a próxima oportunidade prevista para 12 de agosto de 2045. Na ocasião, a faixa de totalidade deverá atravessar áreas do Norte e do Nordeste, colocando cidades brasileiras entre os pontos privilegiados para observação.

Como acompanhar o eclipse sem provocar risco a visão?

O uso de óculos específicos é essencial para não prejudicar a visão
O uso de óculos específicos é essencial para não prejudicar a visão - Foto: NASA/Keegan Barber

A observação de um eclipse solar exige cuidados específicos. Mesmo quando o Sol está parcialmente encoberto, a radiação emitida pelo astro pode provocar lesões graves nos olhos.

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Por isso, não é seguro olhar diretamente para o Sol, mesmo por poucos segundos. Óculos de sol convencionais também não oferecem a proteção necessária.

Para acompanhar o fenômeno presencialmente, a recomendação é utilizar óculos próprios para observação de eclipses, com certificação adequada, ou equipamentos que tenham filtros solares específicos. O uso correto desses acessórios é fundamental para evitar danos à visão.

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Tags

brasil eclipse solar fenômeno astronômico

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