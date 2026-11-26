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O Brasil colocou quatro aeroportos entre os dez melhores do mundo em suas respectivas categorias, segundo a primeira edição do ranking World's Best Airports 2027, elaborado pela revista norte-americana TIME em parceria com a consultoria Statista.

O principal destaque foi o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, que conquistou o segundo lugar entre os terminais com menos de 10 milhões de passageiros por ano. Já o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ficou na sétima posição entre aqueles que recebem menos de 25 milhões de passageiros anualmente.

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Além dos dois terminais administrados pela ASUR Brasil, o Floripa Airport, em Florianópolis, alcançou o sexto lugar na categoria de aeroportos de pequeno porte. Na divisão de médio porte, o Brasília Airport também ficou na sexta colocação.

Quais aeroportos brasileiros foram reconhecidos?

Os quatro representantes do país aparecem em duas categorias do levantamento, divididas de acordo com o volume anual de passageiros.

Confira as posições:

Aeroporto Internacional de Curitiba (PR): 2º lugar entre os terminais com menos de 10 milhões de passageiros por ano;

2º lugar entre os terminais com menos de 10 milhões de passageiros por ano; Floripa Airport (SC): 6º lugar na mesma categoria;

6º lugar na mesma categoria; Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG): 7º lugar entre os aeroportos que recebem de 10 milhões a menos de 25 milhões de passageiros;

7º lugar entre os aeroportos que recebem de 10 milhões a menos de 25 milhões de passageiros; Brasília Airport (DF): 6º lugar na categoria de médio porte.

Os aeroportos de Curitiba e Belo Horizonte integram a rede administrada pela ASUR Brasil, que reúne 17 terminais distribuídos pelas cinco regiões do país.

Em nota, o CEO da companhia, José Formoso, destacou o reconhecimento internacional e o trabalho das equipes.

"Esse reconhecimento internacional valoriza o trabalho das nossas equipes e reforça nosso compromisso com a segurança, a eficiência operacional e a qualidade da experiência dos passageiros. Nosso objetivo é evoluir continuamente, oferecendo aeroportos cada vez mais preparados para conectar pessoas e destinos e contribuir para o desenvolvimento das regiões onde atuamos", afirmou.

Voos internacionais e movimentação de passageiros



Entre os terminais brasileiros reconhecidos, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte registrou mais de 13 milhões de passageiros em 2025. Atualmente, o equipamento conta com voos regulares para 65 destinos nacionais e nove internacionais.

Entre as rotas para outros países estão Lisboa, Orlando, Cidade do Panamá, Santiago e Buenos Aires. O aeroporto também aparece entre os terminais de médio porte com melhores índices de pontualidade do mundo.

No Paraná, o Aeroporto Internacional Afonso Pena tem papel importante na conexão da região Sul com outros mercados. Além dos destinos nacionais, o terminal oferece voos internacionais para Buenos Aires, Santiago, Lima e Lisboa.

A ligação direta com a capital portuguesa foi inaugurada em julho de 2026, ampliando as opções de acesso do Paraná à Europa por meio da TAP Portugal.

Como foi feito o ranking dos melhores aeroportos?

A classificação foi elaborada pela TIME em parceria com a Statista e considerou avaliações de passageiros de diferentes países, além de indicadores independentes de desempenho operacional fornecidos pela OAG (Official Airline Guide).

A pesquisa com viajantes foi realizada entre julho e setembro de 2026. Os participantes avaliaram aspectos como sinalização, procedimentos de segurança, manuseio de bagagens, limpeza, conectividade, infraestrutura, salas VIP, serviços para famílias e opções de transporte.

O levantamento também considerou índices de satisfação geral e recomendação dos aeroportos.

Na avaliação operacional, foram analisados mais de 30 milhões de voos realizados entre julho de 2025 e junho de 2026. Entre os critérios estavam pontualidade, cancelamentos, quantidade de destinos atendidos e volume de passageiros.

Ao todo, 226 aeroportos receberam reconhecimento na edição de 2027 do ranking.