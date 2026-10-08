Rede americana de hamburguerias anuncia 40 restaurantes no Brasil; veja quando estreia

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A rede americana de hamburguerias Shake Shack já tem data prevista para estrear no Brasil. A primeira unidade no país deve abrir no primeiro semestre de 2027, em São Paulo. O endereço do restaurante ainda não foi divulgado.

A chegada ao mercado brasileiro será feita em parceria com a Bold Hospitality Company, dona das operações do Outback, Abbraccio e Aussie no país.

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A companhia brasileira será a master-franqueada da Shake Shack e ficará responsável pelos investimentos, abertura e operação das lojas.

Pelo menos 40 restaurantes estão previstos para serem abertos no Brasil até 2036, colocando a nova bandeira entre as principais apostas de expansão da Bold para os próximos anos.

Chegada da rede americana é um marco

Segundo Pierre Berenstein, CEO da Bold Hospitality Company, “a chegada do Shake Shack ao Brasil é um marco na nossa história e reforça nossa estratégia de construir um portfólio de marcas capazes de criar uma conexão emocional genuína com os consumidores”. A declaração foi dada ao Exame.

A operação brasileira será liderada por Mauro Guardabassi, atual COO da Bold, que assume a posição de presidente da Shake Shack no Brasil.

De acordo com ele, “trazer o Shake Shack para o Brasil é a realização de um projeto que começou há muitos anos. Mais do que introduzir uma marca global, esta parceria representa a união de duas empresas que enxergam a hospitalidade como uma forma de conectar pessoas e criar memórias duradouras”.

Para o executivo, a marca já despertava interesse dos brasileiros antes mesmo de confirmar a entrada no país.

Quando e onde será aberta a primeira unidade do Shake Shack no Brasil?

Uma expansão de ao menos 40 unidades até 2036 foi determinada pelo contrato de master-franquia da Bold Hospitality Company com a Shake Shack.

A primeira será em São Paulo, mas os próximos mercados que receberão restaurantes ainda não foram divulgados.

Até o momento, a localização exata e a data de inauguração do primeiro Shake Shack brasileiro ainda não foram anunciadas.

Ampliação e crescimento

Com a chegada da rede, o portfólio da Bold deve ser ampliado em um momento de crescimento da companhia.

O grupo abriu, em 2026, 13 restaurantes, incluindo 12 Outbacks e um Abbraccio, e espera encerrar o ano com faturamento de R$ 3,5 bilhões.

Ao apostar no Brasil, a Shake Shack deve entrar na disputa do segmento de hamburguerias premium, onde já estão redes como Madero e Cabana Burger.

Trajetória da Shake Shack

A Shake Shack foi fundada em 2004, em Nova York, e surgiu a partir de um carrinho de cachorro-quente no Madison Square Park. Posteriormente, se transformou em uma rede internacional de restaurantes.

No cardápio tem hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. Um dos produtos mais conhecidos é o ShackBurger, cheeseburger preparado com carne Angus, queijo, alface, tomate e o molho ShackSauce.

Até o momento, na América Latina, a companhia já opera no México e se prepara para chegar ao Panamá.