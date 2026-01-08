BRASIL
Relator no TCU recua e suspende inspeção no BC sobre caso Master
A decisão é válida até a deliberação do plenário
Por Victoria Isabel
O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Jhonatan de Jesus decidiu, nesta quinta-feira, 8, suspender a inspeção destinada a apurar a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. A medida permanece válida até nova deliberação do plenário da Corte de Contas.
“A dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para providência instrutória corriqueira nesta Corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário, instância natural para estabilizar institucionalmente a matéria”, afirmou o ministro em despacho.
Jhonatan de Jesus sofreu pressão de outros ministros do TCU após adotar decisões que colocaram em xeque a atuação do Banco Central no processo de fiscalização e liquidação do Banco Master. O episódio gerou desconforto interno, e integrantes do tribunal avaliaram que o relator corria o risco de ficar isolado. As informações são do Folha de S.Paulo.
O ministro foi cobrado a se manifestar publicamente para afastar a possibilidade de reversão da liquidação. Na avaliação de seus pares, a determinação de uma inspeção in loco no Banco Central, em meio à investigação sobre o caso Master, acabou expondo o TCU a um desgaste político.
