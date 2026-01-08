Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Relator no TCU recua e suspende inspeção no BC sobre caso Master

A decisão é válida até a deliberação do plenário

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/01/2026 - 12:26 h
TCU (Tribunal de Contas da União
TCU (Tribunal de Contas da União -

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Jhonatan de Jesus decidiu, nesta quinta-feira, 8, suspender a inspeção destinada a apurar a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. A medida permanece válida até nova deliberação do plenário da Corte de Contas.

“A dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para providência instrutória corriqueira nesta Corte, recomenda que a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário, instância natural para estabilizar institucionalmente a matéria”, afirmou o ministro em despacho.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Jhonatan de Jesus sofreu pressão de outros ministros do TCU após adotar decisões que colocaram em xeque a atuação do Banco Central no processo de fiscalização e liquidação do Banco Master. O episódio gerou desconforto interno, e integrantes do tribunal avaliaram que o relator corria o risco de ficar isolado. As informações são do Folha de S.Paulo.

Leia Também:

8 de Janeiro: Lula veta projeto que reduz pena de Bolsonaro
PF vai apurar caso de influenciadores pagos para defender banco Master
Moraes barra investigação sobre atendimento médico dado a Bolsonaro

O ministro foi cobrado a se manifestar publicamente para afastar a possibilidade de reversão da liquidação. Na avaliação de seus pares, a determinação de uma inspeção in loco no Banco Central, em meio à investigação sobre o caso Master, acabou expondo o TCU a um desgaste político.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco central Banco MAster decisão judicial TCU

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
TCU (Tribunal de Contas da União
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

TCU (Tribunal de Contas da União
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

TCU (Tribunal de Contas da União
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

TCU (Tribunal de Contas da União
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

x