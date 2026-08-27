Saiba como o raio-X da PF enxerga o interior das malas em aeroportos

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Enquanto esperamos em um aeroporto para uma viagem, vemos centenas de malas que parecem normais do lado de fora, mas podem mostrar muito mais quando são testadas pelas máquinas de raio-x da Polícia Federal.

Em instantes, o equipamento produz uma imagem do conteúdo da bagagem, permitindo que a mala seja analisada previamente sem a necessidade de ser aberta.

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A tecnologia foi crucial na apreensão de R$ 510 mil em espécie no Brasil.

As máquinas de Raio-X da Polícia Federal (PF) estiveram presentes em uma apreensão de R$ 510 mil em espécie, realizada pela corporação no Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo.

Raio-X de aeroporto - Foto: Reprodução | Magnific

Como a máquina de Raio-X vê o que está dentro da mala?

Para verificar o conteúdo das bagagens, o equipamento utiliza raios X para produzir uma imagem de dentro das malas.

Como diferentes materiais reagem de maneiras diversas ao serem atingidos pela radiação, o sistema consegue formar uma representação dos objetos que estão dentro da mala.

De acordo com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o equipamento permite que itens metálicos e não metálicos sejam identificados durante a inspeção.

Raio-X de aeroporto - Foto: Reprodução | Magnific

O equipamento é tido como uma ferramenta de inspeção não invasiva, visto que permite verificar o conteúdo sem que a mala seja aberta.

Após isso, a imagem produzida é analisada e, quando não é possível identificar com clareza os objetos dentro da bagagem, ou existe a necessidade de uma verificação adicional, a bagagem pode ser aberta manualmente.

Todo equipamento é igual?

Com o avanço da tecnologia, novos modelos de equipamentos de scanners foram surgindo, como os tomógrafos computadorizados.

Conforme a ANAC, enquanto o Raio-X produz imagens internas da bagagem, o tomógrafo gera imagens em 3D e com maior detalhamento.

Raio-X de aeroporto - Foto: Reprodução | Magnific

Outra diferença pode ser notada no cotidiano: alguns sistemas de raio-x produzem somente uma imagem, enquanto equipamentos chamados de multi-view conseguem gerar duas ou mais imagens de cada objeto dentro da bagagem.

Assim, aquela esteira pela qual a mala passa antes do embarque é parte de um sistema de segurança que permite visualizar o conteúdo da bagagem sem precisar abri-la de imediato.