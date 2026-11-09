Sem telefone, orelhão volta às ruas com água gelada e micro-ondas

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O orelhão ganhou uma repaginada em 2026. Ícone dos anos 90, o famoso telefone público agora terá bebedouro com água gelada e microondas para trabalhadores que passam pelas vias principais no dia a dia.

Criado pelo empresário André Souza, o projeto terá sua primeira unidade inaugurada nesta terça-feira, 10, no Posto Rede Beija-Flor, no bairro Átila de Paiva, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O uso será gratuito, sem necessidade de cadastro prévio em algum site ou aplicativo.

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Empresário André Souza apresenta novo modelo de orelhão - Foto: Divulgação

A expectativa é de que surjam cerca de 60 a 80 unidades espalhadas pela cidade nos próximos seis meses, podendo expandir para outros estados do Brasil ao longo do primeiro ano, com até 2 mil equipamentos.

Como surgiu a ideia?

De acordo com o criador, André Souza, a ideia do “orelhão dos trabalhadores” surgiu durante conversa com motoristas de aplicativo. Os profissionais relataram que tinham dificuldade para encontrar pontos com água potável ou locais acessíveis para almoçar.

O objetivo dos orelhões é fornecer conforto para estes trabalhadores, servindo como pontos de apoio gratuitos, com capacidade para fornecer mais de 15 litros de água gelada por hora e 200 utilizações do microondas por dia.

Os orelhões levaram 18 meses para ficar prontos e custam cerca de R$ 30 mil cada. Como são oferecidos de forma gratuita, os gastos com água, energia elétrica, limpeza e manutenção serão bancados pelas empresas que comprarem espaços publicitários nas estruturas.