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DE GRAÇA

Sem telefone, orelhão volta às ruas com água gelada e micro-ondas

Símbolo dos anos 90 retorna de uma maneira nova para as ruas do Brasil

Franciely Gomes
Por
Orelhão quebrado no bairro Rio Vermelho, em Salvador
Orelhão quebrado no bairro Rio Vermelho, em Salvador - Foto: Luciano da Matta | Ag. A Tarde

O orelhão ganhou uma repaginada em 2026. Ícone dos anos 90, o famoso telefone público agora terá bebedouro com água gelada e microondas para trabalhadores que passam pelas vias principais no dia a dia.

Criado pelo empresário André Souza, o projeto terá sua primeira unidade inaugurada nesta terça-feira, 10, no Posto Rede Beija-Flor, no bairro Átila de Paiva, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O uso será gratuito, sem necessidade de cadastro prévio em algum site ou aplicativo.

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Empresário André Souza apresenta novo modelo de orelhão
Empresário André Souza apresenta novo modelo de orelhão - Foto: Divulgação

A expectativa é de que surjam cerca de 60 a 80 unidades espalhadas pela cidade nos próximos seis meses, podendo expandir para outros estados do Brasil ao longo do primeiro ano, com até 2 mil equipamentos.

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Como surgiu a ideia?

De acordo com o criador, André Souza, a ideia do “orelhão dos trabalhadores” surgiu durante conversa com motoristas de aplicativo. Os profissionais relataram que tinham dificuldade para encontrar pontos com água potável ou locais acessíveis para almoçar.

O objetivo dos orelhões é fornecer conforto para estes trabalhadores, servindo como pontos de apoio gratuitos, com capacidade para fornecer mais de 15 litros de água gelada por hora e 200 utilizações do microondas por dia.

Os orelhões levaram 18 meses para ficar prontos e custam cerca de R$ 30 mil cada. Como são oferecidos de forma gratuita, os gastos com água, energia elétrica, limpeza e manutenção serão bancados pelas empresas que comprarem espaços publicitários nas estruturas.

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Belo Horizonte brasil

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