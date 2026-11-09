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POLÍTICA

Erika Hilton vira aposta do Psol para a prefeitura de São Paulo

Partido mira deputada após votação histórica

Cássio Moreira
Por
Erika Hilton pode disputar prefeita de São Paulo em 2028
Erika Hilton pode disputar prefeita de São Paulo em 2028 - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Detentora de 1.596.472 votos na disputa pela Câmara dos Deputados em 2026, a deputada federal Erika Hilton deve ser a aposta do Psol para a disputa da prefeitura de São Paulo em 2028.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a sigla prepara a ofensiva para tentar manter Erika nas suas fileiras, após os movimentos recentes de possível mudança para o PT.

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A possibilidade de migrar para o PT, agora mais difícil, uma vez que o Psol teve sua média arredondada na clausula de barreira, já foi admitida abertamente por Erika Hilton, que faz parte da corrente Revolução Solidária.

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A saída do grupo, que também conta o ministro Guilherme Boulos, é vista internamente como fator de enfraquecimento do Psol nos próximos anos.

"Num momento em que a extrema direita saiu com a força que saiu, nos interessa uma esquerda plural, que consiga ter as mais diversas diferenças de pensamento e diversidade", destacou a presidente nacional do Psol, Coradi.

Caso seja escolhida como candidata, a parlamentar será a primeira mulher trans a concorrer ao executivo paulistano na história. Erika também é a primeira mulher trans eleita deputada federal pelo estado de São Paulo.

Erika Hilton bate recorde de votos

Os 1.596.472 votos obtidos por Erika Hilton na eleição par a Câmara dos Deputados lhe colocaram em um patamar histórico nos números das urnas: a deputada é a mulher mais votada da história do Brasil para o cargo, obtendo também umas das mais expressivas votações no país em todos os tempos, entre homens e mulheres.

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eleições Erika Hilton

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