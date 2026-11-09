Erika Hilton vira aposta do Psol para a prefeitura de São Paulo

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Detentora de 1.596.472 votos na disputa pela Câmara dos Deputados em 2026, a deputada federal Erika Hilton deve ser a aposta do Psol para a disputa da prefeitura de São Paulo em 2028.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a sigla prepara a ofensiva para tentar manter Erika nas suas fileiras, após os movimentos recentes de possível mudança para o PT.

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A possibilidade de migrar para o PT, agora mais difícil, uma vez que o Psol teve sua média arredondada na clausula de barreira, já foi admitida abertamente por Erika Hilton, que faz parte da corrente Revolução Solidária.

A saída do grupo, que também conta o ministro Guilherme Boulos, é vista internamente como fator de enfraquecimento do Psol nos próximos anos.

"Num momento em que a extrema direita saiu com a força que saiu, nos interessa uma esquerda plural, que consiga ter as mais diversas diferenças de pensamento e diversidade", destacou a presidente nacional do Psol, Coradi.

Caso seja escolhida como candidata, a parlamentar será a primeira mulher trans a concorrer ao executivo paulistano na história. Erika também é a primeira mulher trans eleita deputada federal pelo estado de São Paulo.

Erika Hilton bate recorde de votos

Os 1.596.472 votos obtidos por Erika Hilton na eleição par a Câmara dos Deputados lhe colocaram em um patamar histórico nos números das urnas: a deputada é a mulher mais votada da história do Brasil para o cargo, obtendo também umas das mais expressivas votações no país em todos os tempos, entre homens e mulheres.