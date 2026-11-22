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A senha “123456” é a mais utilizada no Brasil, segundo um levantamento divulgado pela NordPass, em parceria com a NordLayer Intelligence, da NordStellar. O estudo identificou as 20 combinações mais frequentes entre os brasileiros e apontou a preferência por sequências numéricas, nomes de times de futebol e referências à cultura pop.

Entre as senhas que também aparecem no ranking estão “admin”, “12345678”, “1234” e “senha123”. A combinação que ocupa o primeiro lugar foi identificada 404.750 vezes, enquanto “admin”, na segunda posição, aparece em 257.677 registros.

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Veja as senhas mais utilizadas no Brasil:

123456 — 404.750 utilizações; admin — 257.677; 12345678 — 143.399; 1234 — 86.127; 102030 — 73.212; 123456789 — 71.850; 12345678910 — 56.783; 12345 — 49.674; 09090909 — 44.955; 10203040 — 30.203; senha123 — 21.311; pssword — 20.165; 123mudar — 17.533; 142536 — 17.314; 1234567 — 16.719; rock123 — 16.307; Password — 16.114; admin123 — 15.152; saopaulo — 9.300; flamengo — 6.265.

Como criar senhas mais seguras?

A facilidade para memorizar uma senha pode comprometer a segurança dos usuários. Por isso, especialistas recomendam evitar combinações previsíveis e utilizar senhas mais longas e diferentes para cada plataforma.

Em entrevista ao Metrópoles, Karolis Arbaciauskas, chefe de produto da NordPass, orienta que os usuários priorizem frases extensas, com pelo menos duas ou três palavras, em vez de combinações curtas e comuns.

“Se você precisa criar uma senha que não é aleatória, como uma senha mestra, por exemplo, é melhor usar uma frase inteira, bem longa, feita de no mínimo duas ou três palavras ao invés de uma senha curta e comum com números ou caracteres especiais”, explica.

O especialista em geopolítica, risco político e inteligência artificial Philipe Moura também aponta a praticidade como um dos motivos para a escolha de senhas simples. Segundo ele, a necessidade de memorizar diferentes combinações faz com que muitos usuários repitam a mesma senha em várias contas, sem considerar os riscos dessa prática.

“A senha simples resolve um problema imediato, que é digitar e lembrar, enquanto o risco parece distante e improvável. Quem mantém muitas contas tende a repetir a mesma combinação fácil em todas, e muita gente acredita que a própria conta não tem nada de valor que justifique a preocupação”, afirmou.

Para reforçar a segurança digital, o especialista recomenda três cuidados: