Show de Natanzinho Lima termina com morte e cinco pessoas baleadas

O que deveria ser uma noite de comemoração terminou em tragédia após um tiroteio durante a apresentação do cantor Natanzinho Lima, que deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. O episódio aconteceu por volta das 3h desta terça-feira, 10, na Praça Mansueto, no Centro de Buriticupu, no interior do Maranhão, durante as festividades pelos 32 anos de emancipação do município.

A vítima fatal foi identificada como Atonillo de Souza Silva. Ele morreu ainda no local do evento. As outras cinco pessoas atingidas foram feridas durante o ataque, cuja motivação ainda é investigada pela Polícia Civil.

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Briga durante festa terminou em disparos

As primeiras informações levantadas pela Polícia Militar apontam que a confusão teria começado após uma pessoa jogar bebida para o alto. O gesto provocou um desentendimento entre participantes da festa, que evoluiu para uma briga generalizada. Em meio ao tumulto, um homem sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra o público.

Uma fotografia publicada nas redes sociais pouco antes do crime também passou a ser analisada pelos investigadores. Na imagem, Atonillo aparece ao lado do homem apontado como suspeito de realizar os disparos. A polícia tenta esclarecer se os dois tinham algum vínculo de amizade e se o ataque foi motivado pela discussão iniciada durante a festa ou se houve uma intenção anterior de matar a vítima.

Após os tiros, equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas, isolaram a área e começaram as buscas pelo responsável. Por segurança, o público precisou deixar a praça. Até a última atualização das informações, o suspeito não havia sido localizado.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Buriticupu. Em nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que realiza diligências para reconstruir a dinâmica do episódio, identificar a origem dos disparos e localizar os envolvidos.

O show de Natanzinho Lima, que deveria seguir até as 4h, foi interrompido antes do previsto. O que começou como uma apresentação durante as comemorações do aniversário da cidade terminou em uma ocorrência com uma pessoa morta e outras cinco feridas.