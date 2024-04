Silvia Poppovic: vídeo mostra ação de assaltante contra apresentadora | A TARDE

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que que a apresentadora Silvia Poppovic foi assaltada, no último domingo, 14, no bairro Higienópolis, zona oeste de São Paulo.

Nas imagens, é possível notar a “chave de pescoço” que o autor do crime aplica contra a apresentadora. Ela chegou a cair na calçada após receber o golpe. O assaltante levou um anel, mas não conseguiu tirar suas pulseiras e pegar seu aparelho celular.

Reprodução

“Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular!”, escreveu Silvia Poppovic.



A apresentadora chegou a mostrar nas redes sociais as marcas da luta corporal que ficaram em seu corpo. O caso segue em investigação pelas forças policiais.