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O Spotify apresentou instabilidade na manhã desta terça-feira, 29, com falhas que afetaram o acesso às contas e o funcionamento do aplicativo. Usuários também relataram dificuldades para pesquisar músicas e reproduzir conteúdos na plataforma, tanto pelo celular quanto pela versão web.

Entre os problemas relatados, há casos de desconexão automática das contas. Ao tentar entrar novamente no serviço, alguns usuários receberam mensagens informando que suas contas não existiam.

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Outros disseram que a busca por músicas deixou de funcionar e que o aplicativo reproduzia apenas conteúdos pesquisados anteriormente.

O volume de reclamações também foi registrado pelo Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais. Às 8h23, o site contabilizou um pico de 264 notificações relacionadas ao Spotify.

Problemas no Spotify repercutem nas redes sociais

Os relatos foram divididos principalmente entre dificuldades para fazer login, que concentraram 59% das notificações, problemas no aplicativo móvel (28%) e falhas de conexão com o servidor (7%).

As reclamações também foram compartilhadas no X, antigo Twitter. A reportagem da Itatiaia procurou o Spotify para esclarecer as causas da instabilidade e aguarda posicionamento.