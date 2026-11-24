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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todas as embalagens de água mineral da marca Pura, produzida pela fonte Estrela da Manhã. A decisão também proíbe a venda, distribuição, propaganda e uso do produto em todo o país.

A medida atinge todos os lotes comercializados em quatro apresentações: garrafas de 500 ml, 1,5 litro e 5 litros, além de galões de 20 litros. A água é fabricada pela empresa Raio do Sol Mineração Ltda. ME.

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A proibição foi motivada por irregularidades identificadas nas etapas de fabricação, envase e comercialização. Uma inspeção sanitária realizada pela Anvisa em conjunto com a Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás (Suvisa/GO) apontou problemas nas condições de higiene do estabelecimento.

Segundo a resolução, também foram constatadas falhas no cumprimento das Boas Práticas de Industrialização de Água Mineral Natural.

Para a agência, as condições encontradas comprometem a qualidade e a segurança do produto e impedem garantir que os lotes distribuídos atendam às exigências sanitárias.

Fabricação em estabelecimento interditado

O documento publicado no Diário Oficial da União (DOU) informa que a água era produzida em um estabelecimento interditado e sem licenciamento sanitário.

A determinação foi formalizada na Resolução 4.577/2026, publicada nesta terça-feira, 24. A medida tem caráter preventivo e abrange todas as embalagens da marca.