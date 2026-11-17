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Se você faz uso da melatonina sublingual Spray-Norvy, fabricado pela Norvy Saúde, é melhor tomar cuidado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda do produto por apresentar irregularidades na propaganda, como efeitos de “Sono mais rápido” e “Ação mais rápida na hora de dormir”.

A resolução também prevê a interrupção da fabricação de todos os suplementos produzidos pela Nutrymed Indústria Farmacêutica e Alimentícia. A Vigilância Sanitária de Goiânia (GO) constatou falhas graves na fabricação dos produtos.

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Melatonina sublingual - Foto: Divulgação

A medida determina, ainda, o recolhimento dos produtos e a suspensão da venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos suplementos.

Desde 2021, a Anvisa permite a venda de melatonina em suplementos alimentares apenas para adultos a partir de 19 anos, com limite de 0,21 mg por dia. A quantidade é considerada compatível com a ingestão por meio de uma alimentação saudável e próxima do que o corpo produz.