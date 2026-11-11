Supermercados e farmácias antecipam fim da escala 6×1 para funcionários

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O fim da escala 6x1 será antecipado por grandes redes de supermercados e farmácias do Brasil. A mudança prevê dois dias de folga por semana para os trabalhadores, após a aprovação das novas regras trabalhistas.

Entre as redes que já aderiram à nova legislação trabalhista estão Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo, Pacheco, Savegnago, Supernosso, Extrabom, Coop e Farmácias São João.

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Algumas dessas empresas já aderiram a escala 5x2 em todas as unidades, enquanto outras ainda estão ampliando o novo sistema para diferentes estabelecimentos.

Quando começa o fim da escala 6x1?

Aprovada em 16 de outubro de 2026, a nova escala estabelece dois dias de descanso semanal remunerado e uma redução gradual de jornada de trabalho.

O sistema está previsto para iniciar em dezembro de 2026, quando a jornada máxima passará de 44 para 42 horas semanais. Já em dezembro de 2027, o limite chegará a 40 horas.

Com a escala, as empresas buscam melhorar a qualidade de vida das equipes, atrair novos profissionais e reduzir pedidos de demissão no setor comercial.

Qual rede de supermercado antecipou a escala 6x1?

O Grupo Supernosso, responsáveis pelas bandeiras Supernosso e Apoio Mineiro, adotou a escala 5x2 de forma experimental a partir de março de 2026.

No começo, cerca de 500 colaboradores de três supermercados começaram a cumprir a jornada 5×2. Com os bons resultados, a rede ampliou o sistema para mais 13 unidades em junho.

Segundo a empresa, foram identificados melhorias na retenção de funcionários e no ambiente de trabalho. A partir disso, as empresa estabeleceu a meta de ampliar a escala para todas as unidades até o final de 2026.

Farmácias antecipam o fim da escala 6x1

As redes farmacêuticas da RD Saúde, Raia e Drogasil, adotaram a escala 5x2 em suas mais de 3.500 farmácias espalhadas pelo país.

A implantação da escala iniciou no segundo semestre de 2025, quando a rede ofereceu o sistema para gerentes e farmacêuticos. Após isso, a empresa ampliou a escala para os demais funcionários das empresas.

Outra companhia que adotou a escala 5x2 foram as Drogarias São Paulo e Pacheco, do Grupo DPSP. A implantação aconteceu em agosto de 2025 para cerca de 1.650 unidades, distribuídas por 12 estados.

Foram beneficiados cerca de 24 mil trabalhadores, que passaram a obter dois dias de descanso na semana. De acordo com a empresa, a reorganização trouxe melhorias para o ambiente de trabalho e para os funcionários.

Apesar da implantação, as redes mantiveram carga de 44 horas semanais, distribuída entre cinco dias de trabalho. Agora, as companhias devem se adequar a nova legislação.