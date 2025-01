Suspeito de participar da morte de turista baiana no RJ é preso

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos suspeitos de matar uma turista baiana que entrou por engano em uma comunidade de Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no fim de dezembro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 16.

Diely Silva, de 34 anos, estava em um carro de aplicativo quando foi baleada na comunidade do Fontela. Ela foi atingida no pescoço e morreu ainda dentro do carro.

O suspeito foi localizado e preso por policiais do batalhão do Recreio dos Bandeirantes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

No dia 3 de janeiro, um adolescente foi apreendido pelo crime. O menor foi encontrado na comunidade do Fontela. A DHC descobriu que o menor fugiu para o Complexo da Penha após o crime.

A investigação da polícia descobriu que traficantes do Comando Vermelho que exploram a Fontela obrigaram motoristas a abaixar os vidros, a acender a luz interna e a ligar o pisca-alerta para circular pela favela. O objetivo é se proteger de investidas de facções rivais.

No dia do crime, o motorista do veículo em que Diely estava, que não conhecia bem a região, tentou acessar a Avenida Benvindo de Novaes pela Fontela e não seguiu a determinação do tráfico.

Segundo a polícia, o menor, um dos responsáveis pela segurança da comunidade, ao perceber a aproximação do automóvel com vidros fechados e sem alerta acionado, efetuou disparos contra o veículo, acertando o pescoço da turista e as costas do motorista.