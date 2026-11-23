Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

As fortes chuvas e os ventos que atingem Santa Catarina desde sexta-feira, 20, já provocaram danos em 36 municípios de dez regionais do estado. O balanço da Defesa Civil aponta 383 residências afetadas, 54 pessoas desalojadas, duas desabrigadas e cinco feridos. Até o momento, não há registro de mortes.

Os impactos incluem alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e danos à infraestrutura pública. Em algumas cidades, moradores precisaram deixar suas casas diante do avanço da água ou de problemas estruturais nos imóveis.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Chapecó concentra maior número de imóveis atingidos

No Oeste catarinense, Chapecó reúne o maior número de ocorrências relacionadas a residências. Cerca de 200 imóveis foram atingidos pelo temporal, e um deles precisou ser interditado.

Três prédios públicos sofreram danos, enquanto aproximadamente 200 famílias receberam lonas para proteger suas casas.

A prefeitura anunciou ainda uma medida de assistência aos moradores. A partir desta segunda-feira, 23, famílias atingidas que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) poderão solicitar telhas para reparar os imóveis.

O pedido poderá ser feito pelo site oficial do município ou presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Alagamentos e danos em estradas atingem outras cidades

Os prejuízos também chegaram a outros municípios do Oeste. Em São Lourenço do Oeste, nove residências e uma escola municipal tiveram destelhamentos. A queda de árvores provocou ainda a interdição temporária da rodovia SC-157.

Em Campo Erê, dez casas foram atingidas. O temporal também danificou estradas, pontes, tubulações e bueiros, comprometendo estruturas utilizadas no deslocamento da população.

No Norte do estado, os alagamentos provocaram situações que exigiram a retirada de moradores de suas casas. Em Guaramirim, 47 pessoas precisaram deixar suas residências após ocorrências na rodovia SC-108 e na Vila Freitas. O município contabiliza 16 imóveis afetados.

Já em Araquari, a queda de um muro provocou o colapso de uma casa e deixou seis pessoas desalojadas.

Planalto Sul concentra ocorrências em vários municípios

A região do Planalto Sul também registrou danos em residências e estruturas públicas. Em Bom Retiro, duas pessoas ficaram desabrigadas, além de terem sido identificados problemas em uma creche municipal e em cinco casas.

Outras cidades da região também contabilizam imóveis atingidos. Veja o levantamento:

Rio Rufino: 15;

Cerro Negro: 12;

Bocaina do Sul: dez;

Painel: nove;

Capão Alto: sete;

Urubici: cinco;

Urupema: três.

Na região de Curitibanos, Ponte Alta do Norte registrou três residências afetadas e três vias interditadas. Em Anita Garibaldi, houve alagamentos pontuais, mas sem danos em imóveis.

Apesar da ausência de mortes, o balanço da Defesa Civil mostra que os temporais provocaram impactos em diferentes áreas do estado, desde danos em moradias até interrupções no tráfego e prejuízos a equipamentos públicos.