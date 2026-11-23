SANTA CATARINA
Temporais atingem 380 casas e deixam moradores desalojados em SC
Chuvas atingem 36 cidades de SC e deixam cinco feridos
As fortes chuvas e os ventos que atingem Santa Catarina desde sexta-feira, 20, já provocaram danos em 36 municípios de dez regionais do estado. O balanço da Defesa Civil aponta 383 residências afetadas, 54 pessoas desalojadas, duas desabrigadas e cinco feridos. Até o momento, não há registro de mortes.
Os impactos incluem alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e danos à infraestrutura pública. Em algumas cidades, moradores precisaram deixar suas casas diante do avanço da água ou de problemas estruturais nos imóveis.
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Chapecó concentra maior número de imóveis atingidos
No Oeste catarinense, Chapecó reúne o maior número de ocorrências relacionadas a residências. Cerca de 200 imóveis foram atingidos pelo temporal, e um deles precisou ser interditado.
Três prédios públicos sofreram danos, enquanto aproximadamente 200 famílias receberam lonas para proteger suas casas.
A prefeitura anunciou ainda uma medida de assistência aos moradores. A partir desta segunda-feira, 23, famílias atingidas que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) poderão solicitar telhas para reparar os imóveis.
O pedido poderá ser feito pelo site oficial do município ou presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
Alagamentos e danos em estradas atingem outras cidades
Os prejuízos também chegaram a outros municípios do Oeste. Em São Lourenço do Oeste, nove residências e uma escola municipal tiveram destelhamentos. A queda de árvores provocou ainda a interdição temporária da rodovia SC-157.
Em Campo Erê, dez casas foram atingidas. O temporal também danificou estradas, pontes, tubulações e bueiros, comprometendo estruturas utilizadas no deslocamento da população.
No Norte do estado, os alagamentos provocaram situações que exigiram a retirada de moradores de suas casas. Em Guaramirim, 47 pessoas precisaram deixar suas residências após ocorrências na rodovia SC-108 e na Vila Freitas. O município contabiliza 16 imóveis afetados.
Já em Araquari, a queda de um muro provocou o colapso de uma casa e deixou seis pessoas desalojadas.
Planalto Sul concentra ocorrências em vários municípios
A região do Planalto Sul também registrou danos em residências e estruturas públicas. Em Bom Retiro, duas pessoas ficaram desabrigadas, além de terem sido identificados problemas em uma creche municipal e em cinco casas.
Outras cidades da região também contabilizam imóveis atingidos. Veja o levantamento:
- Rio Rufino: 15;
- Cerro Negro: 12;
- Bocaina do Sul: dez;
- Painel: nove;
- Capão Alto: sete;
- Urubici: cinco;
- Urupema: três.
Na região de Curitibanos, Ponte Alta do Norte registrou três residências afetadas e três vias interditadas. Em Anita Garibaldi, houve alagamentos pontuais, mas sem danos em imóveis.
Apesar da ausência de mortes, o balanço da Defesa Civil mostra que os temporais provocaram impactos em diferentes áreas do estado, desde danos em moradias até interrupções no tráfego e prejuízos a equipamentos públicos.