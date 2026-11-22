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Um deslizamento de terra deixou pelo menos cinco famílias desalojadas na manhã deste domingo, 22, no bairro do IAPI, em Salvador. Parte do terreno cedeu, abriu uma cratera e impediu que os moradores saíssem de suas casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate das famílias. Entre as pessoas retiradas dos imóveis estava uma bebê de apenas 11 meses.

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Imagens registradas por moradores mostram os estragos provocados pelo deslizamento. O solo cedeu em um corredor de concreto localizado em frente às residências, deixando os imóveis sem uma passagem segura para a saída dos moradores.

Defesa Civil adota medidas de segurança

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que foi acionada por meio do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) para atender à ocorrência.

Segundo o órgão, foram encaminhadas medidas para a remoção de partes instáveis do terreno, retirada de escombros e terra, além da instalação de uma lona para proteger a área atingida.

Como receber alertas de chuva em Salvador?

A Codesal orienta que, em situações de emergência, os moradores procurem imediatamente um local seguro e acionem o telefone 199, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

A população também pode receber alertas gratuitos sobre riscos relacionados às chuvas. Para isso, basta enviar o CEP da residência por SMS para o número 40199.