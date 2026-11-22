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Quem estiver pelo Rio Vermelho neste domingo, 22, poderá acompanhar uma programação gratuita que promete misturar dança, música e manifestações culturais pelas ruas de Salvador. A 16ª Jornada de Dança da Bahia encerra sua edição com o Bloco da Jornada, cortejo que reúne artistas e grupos de diferentes estilos.

A concentração está marcada para as 18h, com saída da Casa Rosa, no Rio Vermelho. Entre as atrações confirmadas estão o bloco afro Malê Debalê, Filhxs de Duncan e Divas Dance, além de outros participantes.

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Malê Debalê leva tradição afro-baiana para as ruas

Um dos destaques do cortejo é o Malê Debalê, bloco afro fundado em 1979 por moradores de Itapuã. Com mais de quatro décadas de história, o grupo leva para a programação a força da cultura afro-baiana, por meio da dança, da música e das tradições de matriz africana.

A proposta do encontro é reunir diferentes expressões artísticas em um mesmo espaço, conectando a dança afro-baiana, o legado da bailarina Isadora Duncan e a criação contemporânea. O grupo Divas Dance também participa da celebração, levando sua proposta artística para o encerramento.





Espetáculo Bendegó acontece antes do cortejo

Antes da saída do Bloco da Jornada, o público poderá acompanhar a última sessão do espetáculo Bendegó, apresentado pelo Nii/Colaboratório.

A apresentação está prevista para as 17h30, também na Casa Rosa. Em seguida, às 18h, começa o cortejo que marca o encerramento da 16ª edição da Jornada de Dança da Bahia.