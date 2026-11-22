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Moradores de Salvador terão uma nova oportunidade para emitir gratuitamente a Carteira de Identidade Nacional (CIN). A partir da próxima segunda-feira, 23, o SAC Itinerante vai oferecer atendimento na Estação VLT Calçada, com distribuição limitada de senhas e atendimento por ordem de chegada.

O serviço ficará disponível até 4 de dezembro, das 7h30 às 17h. Ao todo, serão distribuídas até 160 senhas por dia, o que exige atenção de quem pretende garantir a emissão do documento.

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Nova identidade será emitida gratuitamente na Estação Calçada

A iniciativa busca ampliar o acesso à nova Carteira de Identidade Nacional na capital baiana. Atualmente, Salvador conta com 14 postos fixos do SAC, além de duas unidades provisórias instaladas no Shopping Center Lapa, no Centro, e no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, substituindo o antigo número de RG.

Veja quais documentos são necessários para emitir a CIN

Para solicitar a nova identidade, é necessário apresentar a documentação original de acordo com o estado civil:

Pessoas solteiras: certidão de nascimento original;

Pessoas casadas: certidão de casamento original.

Caso a certidão esteja plastificada, também será preciso apresentar uma cópia simples do documento.





Nova carteira permite incluir informações de saúde

Além dos dados pessoais, a Carteira de Identidade Nacional permite acrescentar informações importantes sobre a saúde do titular.

Entre os dados opcionais estão a indicação de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências auditiva, visual, física e intelectual, tipo sanguíneo, fator RH e identificação da condição de doador de órgãos.

Documento também terá versão digital; veja como acessar

A CIN não fica restrita ao formato físico. Três dias após a impressão, a versão digital fica disponível na plataforma GOV.BR. O documento também possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e consultar os dados do titular.

Confira a validade da nova Carteira de Identidade Nacional

O prazo de validade da CIN varia de acordo com a idade do titular: