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Salvador terá emissão gratuita de nova identidade nesta segunda (23)
Veja quais documentos são necessários para emitir a CIN
Moradores de Salvador terão uma nova oportunidade para emitir gratuitamente a Carteira de Identidade Nacional (CIN). A partir da próxima segunda-feira, 23, o SAC Itinerante vai oferecer atendimento na Estação VLT Calçada, com distribuição limitada de senhas e atendimento por ordem de chegada.
O serviço ficará disponível até 4 de dezembro, das 7h30 às 17h. Ao todo, serão distribuídas até 160 senhas por dia, o que exige atenção de quem pretende garantir a emissão do documento.
Nova identidade será emitida gratuitamente na Estação Calçada
A iniciativa busca ampliar o acesso à nova Carteira de Identidade Nacional na capital baiana. Atualmente, Salvador conta com 14 postos fixos do SAC, além de duas unidades provisórias instaladas no Shopping Center Lapa, no Centro, e no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.
A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, substituindo o antigo número de RG.
Veja quais documentos são necessários para emitir a CIN
Para solicitar a nova identidade, é necessário apresentar a documentação original de acordo com o estado civil:
- Pessoas solteiras: certidão de nascimento original;
- Pessoas casadas: certidão de casamento original.
Caso a certidão esteja plastificada, também será preciso apresentar uma cópia simples do documento.
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Nova carteira permite incluir informações de saúde
Além dos dados pessoais, a Carteira de Identidade Nacional permite acrescentar informações importantes sobre a saúde do titular.
Entre os dados opcionais estão a indicação de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências auditiva, visual, física e intelectual, tipo sanguíneo, fator RH e identificação da condição de doador de órgãos.
Documento também terá versão digital; veja como acessar
A CIN não fica restrita ao formato físico. Três dias após a impressão, a versão digital fica disponível na plataforma GOV.BR. O documento também possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e consultar os dados do titular.
Confira a validade da nova Carteira de Identidade Nacional
O prazo de validade da CIN varia de acordo com a idade do titular:
- Crianças de até 11 anos: validade de cinco anos;
- Pessoas de 12 a 59 anos: validade de dez anos;
- Pessoas a partir de 60 anos: validade indeterminada.