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Dois sequestros registrados em menos de um ano no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, levaram o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a aprofundar uma investigação sobre as condições de segurança oferecidas aos consumidores no estabelecimento.

O órgão quer verificar se há falhas na vigilância, no monitoramento por câmeras e nas medidas adotadas para prevenir crimes no estacionamento e em outras áreas do shopping, que recebe diariamente um grande fluxo de pessoas.

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A apuração é conduzida pela 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador, sob responsabilidade do promotor Saulo Murilo de Oliveira Mattos. A decisão de aprofundar a investigação foi oficializada em uma portaria publicada no Diário Oficial do MP-BA.

Caso sejam identificadas falhas, o órgão poderá exigir mudanças nas medidas de proteção e adotar providências administrativas ou judiciais.

Quais foram os dois casos de sequestro?

O primeiro episódio ocorreu em 15 de março de 2026, quando três mulheres de uma mesma família, entre elas uma idosa de 77 anos, foram sequestradas após uma abordagem criminosa no estacionamento do shopping.

O caso levou o Ministério Público a iniciar uma apuração sobre as condições de segurança do estabelecimento. Em 14 de novembro, porém, um segundo sequestro foi registrado no mesmo local.

Desta vez, uma jovem de 21 anos foi sequestrada no estacionamento e obrigada a realizar movimentações financeiras. A vítima acabou resgatada após a intervenção das forças de segurança.

Após o segundo episódio, a administração do Salvador Shopping informou à imprensa que acompanhava a ocorrência e “colaborava com as forças de segurança na investigação".

O shopping já foi responsabilizado pelos crimes?

Não. O aprofundamento da investigação pelo MP-BA não significa que o Salvador Shopping tenha sido considerado responsável pelos sequestros ou que já tenham sido comprovadas falhas na segurança.

O objetivo da atuação é esclarecer se o estabelecimento oferecia condições adequadas de proteção aos consumidores e se as medidas de prevenção adotadas eram suficientes para evitar esse tipo de ocorrência.

Vale ressaltar ainda que a investigação do Ministério Público não substitui a investigação criminal dos sequestros, que busca identificar e responsabilizar os autores dos crimes.

Onde estão os suspeitos dos sequestros?

No sequestro registrado em novembro, o suspeito identificado como Osmar Dias da Silva foi preso em flagrante após uma perseguição policial e troca de tiros na região da Barroquinha, em Salvador.

Ele foi baleado durante a abordagem e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Após passar por audiência de custódia, a Justiça determinou que permanecesse preso preventivamente.

Osmar Dias da Silva - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Já no sequestro ocorrido em março, quatro adultos foram presos. Entre eles estão uma mulher presa no bairro da Boca do Rio e três homens que já estavam no sistema penitenciário.

Um deles é suspeito de ordenar o crime de dentro da prisão. Os mandados de prisão contra os três foram cumpridos na unidade prisional. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido.

Suspeito identificado como Pedro Vitor Lima ordenou o sequestro de dentro da prisão - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Outros dois suspeitos de participação direta no sequestro, Domini Nery dos Santos, de 21 anos, e Kaike Araújo Caldas, de 22, morreram durante uma operação da Polícia Civil em Simões Filho.

Segundo a polícia, os dois trocaram tiros com os agentes durante a Operação Pedrinhas.