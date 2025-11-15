Menu
BRASIL
BRASIL

Trem-bala ou ponte aérea? Valor da nova viagem entre RJ e SP surpreende

Viagem do Rio a São Paulo vai durar 105 minutos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

15/11/2025 - 12:53 h
trem-bala vai conectar Rio de Janeiro e São Paulo
trem-bala vai conectar Rio de Janeiro e São Paulo -

O futuro dos trilhos brasileiros já velocidade definida: 320 km/h. O primeiro trem-bala do país promete cortar o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo para 1h45, ligando as duas maiores capitais em um tempo que hoje, muitas vezes, nem o avião entrega.

Mas a modernidade vem acompanhada de um valor que chamou atenção. De acordo com a Exame, a passagem entre as capitais deve custar R$ 500 por trecho. Para quem quiser ir e voltar no mesmo dia, o bolso sente ainda mais: R$ 1.000.

O projeto prevê duas estações extras: uma em Volta Redonda (RJ) e outra em São José dos Campos (SP). Para esses trechos menores, o valor cai para R$ 250 por viagem.

No total, a linha terá 417 quilômetros, atravessando dois estados e reduzindo o deslocamento diário de milhares de pessoas.

Leia Também:

COP30 impulsiona Bahia: investimento de €300 mi promete modernizar a rede elétrica
Até 20 salários: nova lei pode multar pais que deixarem crianças sozinhas
Fotógrafo “de confiança” é preso após crimes contra crianças
Praia secreta no Nordeste tem encontro único entre sertão e mar

Uma obra bilionária — e histórica

Pensado para revolucionar o transporte nacional, o trem-bala deve gerar cerca de 130 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, segundo a TAV Brasil, responsável pela implantação.

O investimento estimado é de R$ 60 bilhões. O contrato de concessão, assinado em 2023, garante à empresa 99 anos de operação, sem necessidade de nova licitação. A previsão de entrega é para 2032.

Além de mudar a forma como o brasileiro viaja entre os dois polos econômicos do país, o projeto pode dar um impulso significativo à economia. A TAV Brasil calcula que o trem-bala pode acrescentar R$ 168 bilhões ao PIB até 2055 e gerar R$ 46 bilhões em impostos.

O entorno das estações também deve atrair investimentos. A estimativa é que a exploração imobiliária nas áreas próximas movimente R$ 27,3 bilhões, segundo a Exame.

Velocidade de padrão internacional

Com os 320 km/h, o trem brasileiro entra no nível de alguns dos sistemas mais avançados do mundo. O tempo de viagem inclui as duas paradas intermediárias, mantendo o percurso entre as capitais em 105 minutos — um salto tecnológico raro no país.

Mas essa eficiência tem preço: R$ 500 o trecho nas capitais e R$ 250 para quem embarca ou desembarca em Volta Redonda ou São José dos Campos.

Quando começa a funcionar?

A expectativa é que o serviço comece a operar em 2032, mas ainda há negociações financeiras em andamento. O CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo, contou à Exame que grupos chineses, espanhóis e fundos árabes demonstram interesse no projeto.

“No fim, podemos fechar com um dos três ou ter uma estrutura combinada entre os três”, disse.

A empresa ainda pediu ao governo federal que a obra entre no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o que ajudaria na captação de recursos e poderia acelerar a fase inicial da construção.

