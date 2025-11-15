BRASIL
Trem-bala ou ponte aérea? Valor da nova viagem entre RJ e SP surpreende
Viagem do Rio a São Paulo vai durar 105 minutos
Por Iarla Queiroz
O futuro dos trilhos brasileiros já velocidade definida: 320 km/h. O primeiro trem-bala do país promete cortar o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo para 1h45, ligando as duas maiores capitais em um tempo que hoje, muitas vezes, nem o avião entrega.
Mas a modernidade vem acompanhada de um valor que chamou atenção. De acordo com a Exame, a passagem entre as capitais deve custar R$ 500 por trecho. Para quem quiser ir e voltar no mesmo dia, o bolso sente ainda mais: R$ 1.000.
O projeto prevê duas estações extras: uma em Volta Redonda (RJ) e outra em São José dos Campos (SP). Para esses trechos menores, o valor cai para R$ 250 por viagem.
No total, a linha terá 417 quilômetros, atravessando dois estados e reduzindo o deslocamento diário de milhares de pessoas.
Uma obra bilionária — e histórica
Pensado para revolucionar o transporte nacional, o trem-bala deve gerar cerca de 130 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, segundo a TAV Brasil, responsável pela implantação.
O investimento estimado é de R$ 60 bilhões. O contrato de concessão, assinado em 2023, garante à empresa 99 anos de operação, sem necessidade de nova licitação. A previsão de entrega é para 2032.
Além de mudar a forma como o brasileiro viaja entre os dois polos econômicos do país, o projeto pode dar um impulso significativo à economia. A TAV Brasil calcula que o trem-bala pode acrescentar R$ 168 bilhões ao PIB até 2055 e gerar R$ 46 bilhões em impostos.
O entorno das estações também deve atrair investimentos. A estimativa é que a exploração imobiliária nas áreas próximas movimente R$ 27,3 bilhões, segundo a Exame.
Velocidade de padrão internacional
Com os 320 km/h, o trem brasileiro entra no nível de alguns dos sistemas mais avançados do mundo. O tempo de viagem inclui as duas paradas intermediárias, mantendo o percurso entre as capitais em 105 minutos — um salto tecnológico raro no país.
Mas essa eficiência tem preço: R$ 500 o trecho nas capitais e R$ 250 para quem embarca ou desembarca em Volta Redonda ou São José dos Campos.
Quando começa a funcionar?
A expectativa é que o serviço comece a operar em 2032, mas ainda há negociações financeiras em andamento. O CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo, contou à Exame que grupos chineses, espanhóis e fundos árabes demonstram interesse no projeto.
“No fim, podemos fechar com um dos três ou ter uma estrutura combinada entre os três”, disse.
A empresa ainda pediu ao governo federal que a obra entre no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o que ajudaria na captação de recursos e poderia acelerar a fase inicial da construção.
