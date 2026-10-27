Tribunal abre concurso com salários de até R$ 20 mil; veja cargos

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O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) publicou edital de concurso público para os cargos de analista e técnico judiciário, com salários iniciais de até R$ 20 mil. Ao todo, são oferecidas 11 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para atuação em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

As oportunidades contemplam áreas de tecnologia da informação (TI), além de funções jurídicas e de contabilidade para cadastro de reserva. Todos os cargos exigem nível superior, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

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Veja os cargos e as vagas do concurso do TRF-3

As vagas imediatas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Análise de Sistemas de Informação: 1 vaga;

Analista Judiciário – Suporte em TI: 1 vaga;

Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação: 5 vagas;

Técnico Judiciário – Suporte Técnico: 4 vagas.

O edital também prevê cadastro de reserva para Oficial de Justiça Avaliador Federal e Analista Judiciário da Área Judiciária, além de Técnico Judiciário nas áreas de Contabilidade e Tecnologia da Informação.

Qual é o salário do concurso do TRF-3?

Os salários iniciais variam conforme o cargo. Para analista judiciário, a remuneração é de R$ 16.040,87, podendo chegar a R$ 20.013,11 para Oficial de Justiça Avaliador Federal. Já o salário inicial para técnico judiciário é de R$ 9.776,73.

Inscrições e taxas

As inscrições estarão abertas de 4 a 23 de novembro, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do concurso. As taxas variam de R$ 100 a R$ 160, conforme o cargo.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa nos dias 4 e 5 de novembro.

Como serão as provas do concurso?

O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva, previstas para 31 de janeiro. A aplicação ocorrerá nas cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo, no estado paulista, além de Campo Grande e Dourados, em Mato Grosso do Sul.

A prova objetiva terá 60 questões, sendo 24 de Conhecimentos Gerais e 36 de Conhecimentos Específicos. Já a avaliação discursiva consistirá em uma redação para técnicos judiciários e um estudo de caso de até 30 linhas para analistas.

O gabarito está previsto para o início de fevereiro, enquanto o resultado da prova objetiva deve ser divulgado em 26 de fevereiro.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.