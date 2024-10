'Trisal': mulher que difama moradores do interior é identificada

Mulher difamava moradores no Instagram - Foto: Reprodução | Freepik

A Polícia Civil de Soledade, cidade do Norte do Rio Grande do Sul, identificou a autora de um perfil no Instagram que estaria difamando moradores do município, uma mulher de 27 anos que não teve o nome divulgado.

De acordo com o g1, a mulher foi apontada como proprietária e administradora da conta. Foram registradas mais de 25 ocorrências, afirmando que um perfil estaria sendo usado para difamar e injuriar moradores da cidade. Uma das publicações questiona possíveis ‘trisais’ em Soledade.

A difamação é considerada crime, tipificado pelo artigo 139 do Código Penal. O crime se caracteriza pela ofensa à reputação de alguém. A pena varia de três meses a um ano de prisão e multa. Se o crime é cometido ou divulgado nas redes sociais, a pena é triplicada.

O Código Penal prevê os crimes de calúnia, quando se imputa falsamente um crime a alguém, ou injúria, quando a menção ataca a honra subjetiva de alguém.