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Troca de mensagens revela preocupação com tempo antes da morte do cantor Rick

Defesa Civil havia emitido um alerta de tempestade severa para a região

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Troca de mensagens revela preocupação com tempo antes da morte do cantor Rick
Foto: Reprocução/Redes Sociais

Uma troca de mensagens entre a tripulação do helicóptero que caiu em Urubici, na Serra Catarinense, e um operador de aeroporto revela que as condições do tempo preocupavam os envolvidos antes do voo que terminou com a morte do cantor Rick e outras quatro pessoas.

Na manhã do acidente, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira entrou em contato com Juliano Luft, operador do aeroporto de Lages, onde a aeronave faria uma parada para reabastecimento. Às 6h59, Leopoldo recebeu informações sobre as condições meteorológicas na região. As informações foram divulgadas pelo Fantástico.

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Segundo Juliano Luft, às 7h52 ele enviou uma foto mostrando que o tempo em Lages apresentava boas condições de visibilidade. Na mensagem, também alertou a tripulação: "Mais tarde chove. Quanto antes vir, melhor".

Minutos depois, o comandante Antônio Roberto Nóbrega de Araújo também entrou em contato com o operador. Segundo Luft, o piloto afirmou que estava ciente de que o tempo estava ruim no destino e pediu fotos e vídeos das condições meteorológicas em Lages.

Naquele dia, a Defesa Civil havia emitido um alerta de tempestade severa para a região de São Joaquim, com previsão de granizo, vendaval e raios. Segundo Luft, a tripulação tinha conhecimento da aproximação da frente fria.

Após a decolagem, o operador tentou novamente contato com a equipe. Às 11h17, enviou uma mensagem perguntando se os tripulantes tinham uma previsão de chegada a Lages para o abastecimento. A mensagem, porém, não foi respondida e, segundo ele, não chegou a ser recebida.

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O helicóptero Bell 430, prefixo PP-MGR, caiu em uma área de mata fechada em Urubici. Além do cantor Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o produtor de vídeos Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Perícia investiga causas da queda

A Polícia Científica utiliza drones e um scanner 3D para reconstruir o local da queda e analisar a posição dos destroços. A caixa-preta da aeronave também foi recuperada e está sendo analisada pelos investigadores.

O perito criminal Fernando Henrique Ponzetti explicou que a tecnologia permitirá simular a entrada da aeronave na área de mata e analisar detalhes como a posição e a trajetória do helicóptero.

O Bell 430 foi fabricado em 2001 e, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com a documentação em dia e tinha autorização para voos noturnos e por instrumentos.

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Acidente aéreo Rick

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