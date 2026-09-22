Tsunami meteorológico invade Brasil; entenda fenômeno

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O Brasil está enfrentando um tsunami meteorológico, fenômeno caracterizado por uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas. Na segunda-feira, 21, o litoral sul de Santa Catarina foi antigido pelo evento, que causou alagamentos, acúmulo de água e areia em vias e, além disso barcos foram arrastados e edificações danificadas.

A situação atingiu pelo menos três cidades:

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Jaguaruna

Laguna

Imbituba

As equipes das defesas civis municipais estão em campo avaliando as áreas atingidas, no entanto, até o momento, não há registro de vítimas.

A previsão, segundo o Climatempo, é de que nesta terça-feira, 22, a chuva fique mais concentrada no norte catarinense, enquanto uma massa de ar frio avança pela Região Sul. Já na quarta-feira, 23, o frio ganha força, com possibilidade de geada na Serra Catarinense e em outras áreas mais elevadas do Sul do Brasil.

Entenda o que é o tsunami meteorológico

O tsunami meteorológico, também chamado de meteotsunami, é uma elevação rápida e anormal do nível do mar provocada por mudanças bruscas nas condições atmosféricas.

Segundo o Climatempo, o fenômeno pode ocorrer quando há alterações significativas na pressão atmosférica acompanhadas de rajadas intensas de vento, capazes de gerar perturbações na superfície do oceano.

Essas oscilações podem se propagar pela água e, dependendo das características do mar e do formato da costa, ganhar intensidade ao se aproximar do litoral. Com isso, o nível do mar pode subir rapidamente e provocar o avanço da água sobre praias e áreas costeiras.

Apesar de apresentar efeitos semelhantes aos de um tsunami convencional, o meteotsunami tem uma origem diferente. Enquanto os tsunamis mais conhecidos estão geralmente associados a terremotos e deslocamentos do fundo do oceano, o fenômeno meteorológico é provocado por perturbações na atmosfera.