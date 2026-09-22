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POLÍCIA

Daniela Mercury cobra STF por processo travado contra Bolsonaro

Defesa da cantora afirma que pedido aguarda análise há mais de 2 anos

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Cantora Daniela Mercury
Cantora Daniela Mercury - Foto: Célia Santos
Eleições 2026

Os advogados da cantora Daniela Mercury pediram ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que analise com urgência a queixa-crime apresentada contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por suposta difamação nas redes sociais.

Segundo a defesa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou em 14 de agosto de 2024 pelo recebimento da queixa-crime. Os advogados afirmam, porém, que o pedido ainda não foi analisado pelo relator, apesar de sucessivas reiterações.

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Defesa compara prazos

Na petição, os advogados de Daniela Mercury questionam o tempo de tramitação do caso e fazem uma comparação com outras queixas-crime analisadas por Nunes Marques.

Conforme o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a defesa cita três processos em que, segundo os advogados, o intervalo entre a manifestação da PGR e a decisão do ministro foi de 11 dias, 15 dias e um mês e sete dias.

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A partir desses exemplos, os representantes da cantora afirmam que o processo envolvendo Eduardo Bolsonaro estaria aguardando decisão por um período muito superior. A petição também menciona que o ministro foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do ex-deputado.

Caso envolvendo Tabata Amaral

Os advogados também citam uma decisão anterior do STF envolvendo Eduardo Bolsonaro. Segundo a defesa, a Corte reconheceu a existência de elementos para enquadrar como difamação uma conduta semelhante atribuída ao ex-deputado contra a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Ainda de acordo com os representantes de Daniela Mercury, naquele caso não foi aplicada a imunidade parlamentar para afastar a responsabilização pela conduta.

A queixa-crime apresentada pela cantora ainda depende de análise do ministro Nunes Marques, que é o relator do caso.

"Dark Horse" invade show de Daniela Mercury no Rock in Rio

Daniela Mercury voltou a movimentar as redes após convidar uma pessoa fantasiada de cavalo preto para subir ao palco, durante a sua participação no show dos Gilsons no Palco Sunset, no Rock in Rio, neste sábado, 12.

Em um vídeo compartilhado pela própria artista, o personagem aparece lançando notas de dinheiro para o público. Na legenda, Daniela sugere que o personagem representaria o “Dark Horse”, em referência ao filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Um Dark Horse invadiu nosso palco no Rock in Rio e distribuiu notas de dinheiro. Vamos proteger a nossa democracia e a nossa soberania”, escreveu ela.

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Tags

daniela mercury eduardo bolsonaro Nunes Marques STF

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