Vacina contra herpes-zóster pode entrar no calendário do SUS

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A vacina contra herpes-zóster poderá ser incluída no calendário nacional de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta foi aprovada em caráter definitivo pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal nesta quarta-feira, 11, e agora segue para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação no Plenário do Senado.

O texto é um substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 4.426/2025, apresentado pela senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e relatado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A proposta prevê a oferta da vacina para pessoas com mais de 50 anos e adultos com comprometimento do sistema imunológico.

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Durante a votação da matéria, no início de setembro, Damares Alves destacou que o envelhecimento da população pode aumentar o impacto da doença na sociedade. A senadora também relatou que enfrentou a doença.

“Meu rosto ficou paralisado. É uma doença que dói muito”, afirmou.

O herpes-zóster é provocado pelo mesmo vírus responsável pela catapora, que pode permanecer adormecido no organismo por anos e voltar a se manifestar, principalmente em adultos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. A doença causa lesões na pele, geralmente acompanhadas de sintomas como dor nos nervos, ardor, coceira, dor de cabeça, formigamento e febre.

Audiências públicas

Durante a reunião desta quarta-feira, a CAS também aprovou requerimentos para a realização de duas audiências públicas.

Uma delas foi proposta por Damares Alves e será realizada em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), e promove o acesso a medicamentos e procedimentos para pessoas com doenças raras e ultra raras.

A segunda audiência foi sugerida pela senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e terá como tema os desafios para a efetivação das políticas públicas de atenção oncológica.