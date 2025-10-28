Menu
BRASIL
BRASIL

Youtuber é condenado a pagar R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas

Vítimas processaram o youtuber alegando humilhação no vídeos

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 16:53 h
Youtuber é processado por vídeos de pegadinhas
Youtuber é processado por vídeos de pegadinhas -

O youtuber Rafael Francisco Cavalcanti da Silva, conhecido como Rafael Chocolate, foi condenado pela Justiça de Pernambuco a pagar quase R$ 50 mil em indenizações por danos morais a duas vítimas de seus vídeos de “pegadinhas” gravados em Recife, Pernambuco.

Rafael soma 5,38 milhões inscritos em seu canal do Youtube, que tem como conteúdo principal vídeos de “pegadinhas”. Ambos processos envolvem gravações nas quais o influenciador surpreende pedestres envolvendo os mesmos em situações constrangedoras. As vítimas pedem entre R$ 300 mil e R$ 350 mil.

Entenda os casos

Primeiro processo

No primeiro caso, Rafael aparece cobrindo uma pessoa com um balde durante uma gravação em uma avenida de Pernambuco, em 2019.

Um dos alvos, que na época tinha 28 anos de idade, disse ter desenvolvido diversos transtornos após a repercussão do vídeo, como:

  • ansiedade;
  • síndrome do pânico;
  • esquizofrenia.

Mesmo com o rosto borrado, ele diz ter sido reconhecido por colegas e que sofreu constrangimentos por conta do vídeo.

Em setembro deste ano, a 7ª Vara Cível da Capital condenou o Rafael a pagar R$ 30 mil ao homem por danos morais. A decisão já transitou em julgado, não cabendo recurso. Somado a isso, a Justiça também havia decretado a remoção do vídeo, sob pena de multa.

Segundo processo

O segundo processo foi movido pelo senegalês Modou Lo, que denunciou o influenciador em 2022. Ele foi envolvido em uma pegadinha gravada quando trabalhava no centro de Recife.

De acordo com a denúncia, o vídeo, que soma quase 8 milhões de visualizações, causou humilhação e prejuízos ao comerciante, que chegou a fechar o ponto em que trabalha por vergonha.

A Justiça entendeu que o borrão aplicado no rosto das vítimas não impediu a identificação das mesmas. Por esse motivo foi determinado o pagamento de R$ 20 mil de indenização. O caso, porém segue em tramitação, já que a defesa recorreu da decisão.

x