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CADERNO 2

23ª Parada LGBT+ Bahia será realizada em Salvador antes de feriado

Edição terá como tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!”

Eugênio Afonso
Por Eugênio Afonso
A programação tem início às 11h, no Farol da Barra
A programação tem início às 11h, no Farol da Barra - Foto: Thales Antonio | Shutterstock

A 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia será realizada no dia 6 de setembro, véspera do feriado da Independência do Brasil, em Salvador. Organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), entidade fundada em 1980 e a mais antiga organização de defesa dos direitos civis de homossexuais da América Latina, o evento é considerado o maior ato público de direitos humanos, saúde coletiva e diversidade do Norte e Nordeste do país, reunindo tradicionalmente milhares de participantes ao longo do circuito Barra/Ondina.

Com o tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, a edição de 2026 convida a sociedade a refletir sobre o impacto da vergonha e do estigma na saúde da população LGBTQIAPN+. A proposta do GGB parte de um diagnóstico direto: o armário não protege, isola e adoece.

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Durante décadas, pessoas LGBTQIAPN+ foram tratadas como doentes e escondidas como vergonha alheia. A Parada, segundo os organizadores, inverte essa lógica ao afirmar que saúde não é ausência de doença, mas dignidade além de que a cura passa por ocupar a rua coletivamente, sem pedir licença.

A programação tem início às 11h, no Farol da Barra, com o “Palco da Diversidade”, que recebe apresentações de artistas drags e shows musicais. Nesta edição, o espaço homenageará Luiz Mott, em celebração aos 80 anos do antropólogo e fundador do GGB, reconhecido por sua trajetória de mais de quatro décadas na luta pelos direitos da população LGBTQIAPN+ no Brasil.

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Com concentração marcada para às 12h, o cortejo oficial sai às 15h do Farol da Barra, percorrendo o tradicional circuito Barra/Ondina. O cortejo reúne cerca de 10 trios elétricos, apresentações artísticas, autoridades e homenagens, em um clima que combina festa, resistência e afirmação de cidadania, elementos que consolidaram a Parada como um dos maiores eventos de rua do calendário oficial de Salvador e da Bahia.

Levantamentos anteriores reforçam o peso turístico, econômico e cultural do evento. Pesquisa de demanda turística realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) durante a 17ª edição registrou gasto médio individual de R$ 940,56 por participante, com permanência média de 5,5 pernoites em Salvador e taxa de aprovação de 83,3% entre os que afirmaram que participariam novamente.

Estimativas do GGB para a edição de 2026 projetam injeção mínima de R$ 18 milhões na economia da capital baiana em um único dia de Parada, valor superior ao impacto médio estimado para grandes shows e jogos realizados na capital baiana.

Além da mobilização turística e econômica, o GGB protocolou pedido para que a Parada do Orgulho LGBT+ Bahia seja formalmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador. O dossiê de fundamentação, encaminhado à Fundação Gregório de Mattos com base na Lei Municipal nº 8.550/2014 e no Decreto Municipal nº 27.179/2016, defende a inscrição do bem nos Livros de Registro das Celebrações e dos Lugares.

O argumento da entidade é que, ao longo de 23 edições ininterruptas, a Parada consolidou-se como rito coletivo de resistência, território simbólico de cidadania e espaço de transmissão intergeracional de saberes organizativos, tendo inspirado a criação de mais de 60 paradas e caminhadas de bairro em Salvador.

Em paralelo ao pedido de reconhecimento, o GGB lançou o manifesto político "Orgulho e Saúde Coletiva – Uma Narrativa de Cura", documento que fundamenta o tema da 23ª edição e apresenta um diagnóstico das oportunidades de aprimoramento do poder público no atendimento à saúde da população LGBTQIAPN+, além de defender a ocupação do espaço público como ferramenta de cuidado coletivo. O manifesto completo está disponível para download no site do GGB.

A 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia é realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com patrocínio do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, InterPride, ILGA World e Zoom Cruising Bar.

Serviço

23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia

  • Data: 6 de setembro de 2026 (domingo)
  • Horário: 12h (Concentração)/ 15h (Desfile de trios)
  • Local: Circuito Barra/Ondina
  • Realização: Grupo Gay da Bahia (GGB)
  • Patrocínio: Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, InterPride, ILGA World e Zoom Cruising Bar
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