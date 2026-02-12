Além das avenidas: beco secreto vira sensação entre os foliões

Beco das cores, circuito Barra-Ondina - Foto: Jair Mendonça / Ag. A Tarde

Para quem gosta de fugir da agitação dos trios elétricos, o Beco das Cores, noCircuito Dodô (Barra-Ondina), tem se tornado a opção preferida entre os foliões para curtir a folia.

Conhecido por ser um espaço de acolhimento ao público LGBTQIAPN+, o local desponta como uma das melhores alternativas do circuito para aproveitar o Carnaval com mais tranquilidade.

É o que explica a produtora Andrine Liz, de 31 anos. Segundo ela, o beco surgiu como uma opção de lazer que busca trazer personalidade para a avenida.



“O Beco das Cores já existe há um tempo, é o antigo Beco da Off. Já tinha essa torre de DJs e a Mafua, há dois anos, chegou para tentar fazer um pouquinho diferente, trazer a nossa identidade para o Beco das Cores”, explicou.

“A nossa proposta é trazer para cá a vibração da diversidade: diversidade de gênero, diversidade racial e do nosso público LGBTQIAPN+. A gente tenta transmitir isso não só no nosso corpo de produtoras, que tem maioria de mulheres, negras e LGBTs na produção, mas também na nossa line, que é diversa”, completou em entrevista ao Portal A TARDE.

Uma opção além da avenida?



Natural de Coração de Maria e morador de Feira de Santana, Orlando Araújo conta que frequenta o Carnaval de Salvador há mais de 20 anos.

“Eu costumo vir ao Beco das Cores e creio que a Barra é um dos melhores lugares de Salvador. Segurança, organização… Na verdade, a gente encontra tudo aqui. Eu diria que é, sim, uma opção além da avenida”, afirmou.

Além dele, quem também concorda é o autônomo Erick Silva, de 21 anos. Para ele, o beco é até melhor que a própria avenida.

“Eu acho que a Barra é melhor que a avenida. Muito mais. Seja pela tranquilidade, seja pelo público também. É totalmente diferente”, disse.