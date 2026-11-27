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O Carnaval de Salvador de 2027 já tem um encontro internacional confirmado. O BaianaSystem anunciou, nesta sexta-feira, 27, a participação do cantor Manu Chao no Navio Pirata, trio elétrico comandado pelo grupo durante a folia na capital baiana.

A confirmação foi divulgada nas redes sociais da banda, que celebrou a chegada do artista à tripulação. “O Navio Pirata começa a preparar suas novas rotas, e à bordo da tripulação um hermano de longa data já confirmou presença: Manu Chao, nosso clandestino oficial nas veias do Carnaval.’’

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A participação marca mais um capítulo da relação musical entre o artista franco-espanhol e o BaianaSystem, que já dividiram os vocais em uma colaboração lançada em 2019.

Manu Chao e BaianaSystem já dividiram uma música

A conexão entre Manu Chao e o grupo baiano vem de antes do anúncio para o Carnaval. O cantor participa da faixa 'Sulamericano', presente no álbum O Futuro Não Demora, lançado pelo BaianaSystem em 2019.

A música integra o terceiro disco de estúdio da banda e reúne referências da América Latina, com a participação do artista na construção da faixa. A colaboração aproximou ainda mais os caminhos musicais dos artistas, que compartilham influências de diferentes culturas e sonoridades.

Conhecido por misturar rock, reggae, ska, música latina e ritmos de diferentes partes do mundo, Manu Chao construiu uma carreira marcada pela diversidade musical e por letras que abordam questões sociais, migração e identidade cultural.

Nascido em Paris, na França, em 1961, o músico ganhou projeção internacional como integrante da banda Mano Negra, formada em 1987. Após deixar o grupo, em 1995, seguiu carreira solo e lançou trabalhos que conquistaram público em diferentes países.

Entre seus discos mais conhecidos está Clandestino (1998), álbum que consolidou sua identidade musical e se tornou uma referência de sua trajetória. O artista também é conhecido por canções como 'Me Gustas Tú', 'Bongo Bong' e 'Clandestino'.

O que é o Navio Pirata do BaianaSystem?

O Navio Pirata é o bloco e trio elétrico criado pelo BaianaSystem, que se tornou um dos principais símbolos da presença da banda no Carnaval de Salvador. A proposta reúne a identidade musical do grupo, marcada pela guitarra baiana, percussões e influências de diferentes gêneros, com uma experiência de rua que atrai milhares de foliões.

Criado em Salvador, em 2009, o BaianaSystem é formado a partir da trajetória de Russo Passapusso, Roberto Barreto e SekoBass. Ao longo dos anos, o grupo desenvolveu uma identidade própria, conectando música, manifestações populares e elementos da cultura baiana.

O nome Navio Pirata também batiza o álbum 1º Ato – Navio Pirata, lançado em 2021, que reforça a relação da banda com o Carnaval e com a experiência musical construída nas ruas da capital baiana.