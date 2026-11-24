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A música vai tomar conta do Campo Grande no próximo sábado, 29, quando Salvador recebe a 19ª edição da Caminhada Nacional do Samba. A partir das 13h, nove trios elétricos vão percorrer as ruas da capital baiana em uma celebração que reúne música, tradição e valorização da cultura afro-brasileira.

Promovido pela União das Entidades de Samba da Bahia (UNESAMBA), o evento deste ano tem como tema “Um culto à nossa ancestralidade!”.

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A caminhada reúne nove blocos de samba que integram a entidade organizadora: Alerta Geral, Alvorada, Proibido Proibir, Pagode Total, Samba Popular, Q Felicidade, Vem Sambar, Amor e Paixão e Reduto do Samba.

Cada trio representa uma das agremiações, que mantêm diferentes expressões do samba presentes no calendário cultural de Salvador.

Samba e ancestralidade nas ruas de Salvador

A edição de 2026 propõe destacar as raízes africanas do samba e a relação do gênero com a história e a identidade cultural brasileira. A programação transforma o encontro em uma homenagem às gerações que contribuíram para a construção e a preservação dessa manifestação popular.

Entre batuques, instrumentos e apresentações musicais, a expectativa é reunir milhares de participantes em um percurso marcado pela diversidade de ritmos e pela participação de diferentes gerações. A proposta também destaca o samba como expressão de pertencimento e memória coletiva.

Caminhada chega à 19ª edição

Ao longo de suas edições, a Caminhada Nacional do Samba se consolidou como parte do calendário cultural de Salvador. A iniciativa também busca fortalecer o trabalho das entidades carnavalescas e reconhecer a contribuição de sambistas, artistas, músicos e profissionais envolvidos na manutenção da tradição.

Além da dimensão artística, o evento destaca o papel do samba como instrumento de valorização da cultura afro-brasileira e de transmissão de conhecimentos entre gerações.

Com o tema “Um culto à nossa ancestralidade!”, a edição deste ano reforça a ligação entre a manifestação musical e as histórias que ajudaram a construir sua identidade.

A 19ª Caminhada Nacional do Samba é realizada pela União das Entidades de Samba da Bahia (UNESAMBA), com apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), e da ProCultura.