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O Carnaval de Salvador já começa a ganhar forma para os pequenos foliões. O Bloco Happy escolheu o universo do circo como inspiração para a edição de 2027 e vai apresentar oficialmente o tema em um evento especial no dia 1º de dezembro, às 20h, no Circo Portugal.

A celebração será exclusiva para convidados e contará com a presença de Tio Paulinho, idealizador do bloco, além de uma participação da banda Filhos de Jorge. A proposta é levar para o lançamento a atmosfera dos picadeiros, com referências a palhaços, mágicos e acrobatas.

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A escolha também antecipa a identidade visual e a proposta da próxima edição, que pretende transformar o circuito do Campo Grande em um grande cenário circense durante a folia.

Circo será inspiração para o Carnaval 2027

Com o tema escolhido, o Bloco Happy aposta na fantasia e na imaginação para reunir crianças e adultos em mais um desfile. A ideia é transportar elementos tradicionais do circo para a avenida, mantendo a música e a diversão em família como marcas da festa.

Para Tio Paulinho, realizar o lançamento dentro de um circo torna a apresentação ainda mais especial.

“Nada melhor do que fazer o lançamento do nosso bloco no picadeiro do Circo Portugal. Eu e a banda Filhos de Jorge vamos nos somar a esta celebração única”, afirmou.

Bloco Happy completa 33 anos no Carnaval de Salvador



Com 33 anos de história, o Bloco Happy se consolidou como uma das atrações tradicionais do Carnaval voltadas ao público infantil e às famílias. A iniciativa reúne crianças acompanhadas por adultos e aposta em uma experiência que combina música, brincadeiras e convivência entre diferentes gerações.

O desfile acontece tradicionalmente aos sábados de Carnaval, no circuito do Campo Grande. Com cerca de mil associados, o bloco também oferece estrutura de apoio aos foliões, incluindo posto médico e carros-pipas ao longo do percurso.

À frente do projeto está Paulo Augusto Vieira, conhecido como Tio Paulinho. Ele começou a carreira aos 19 anos, quando interpretava um palhaço enquanto estudava Educação Física. Com o tempo, o personagem ganhou identidade própria e se tornou referência em eventos infantis na capital baiana e em cidades do interior.