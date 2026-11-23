CARNAVAL
Bloco Cheiro revela data de desfile no Carnaval de Salvador 2027
Agremiação estará presente em mais uma edição da folia baiana
O Bloco Cheiro está confirmado no Carnaval de Salvador 2027. A apresentação ficará por conta da banda Cheiro de Amor, liderada pela cantora Raquel Tombesi, com um repertório que mistura hits clássicos e novos do grupo.
Com mais de 45 anos de história, o tradicional bloco desfilará na sexta-feira de Carnaval, dia 05 de fevereiro, no circuito Dodô, da Barra Ondina. O horário de saída será divulgado no mês de fevereiro, mais próximo do início da folia.
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“O Bloco Cheiro tem uma relação muito especial com os foliões. Ele atravessa gerações. Estamos preparando um desfile lindo, com muita música, emoção e aquele astral inesquecível”, afirmou Raquel Tombesi.
Os abadás já estão à venda no site oficial da Ticket Maker e os valores oscilam entre R$ 260 e R$ 800, nos setores SEX e SEX VIP.