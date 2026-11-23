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O tradicional Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho já tem data e tema definidos para 2027. A festa de rua acontece no dia 23 de janeiro, em Salvador, e terá como destaque uma homenagem a Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional e um dos principais nomes da cultura afro-baiana.

A próxima edição promete reunir fantasias, música, humor e manifestações culturais em uma celebração que une a irreverência dos palhaços à ancestralidade da capoeira.

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A proposta é transformar as ruas do Rio Vermelho em um espaço de valorização da cultura popular, com a presença simbólica dos berimbaus, da ginga e das tradições que fazem parte da identidade baiana.

Homenagem a Mestre Bimba

Nascido em 23 de novembro de 1899, Mestre Bimba é reconhecido por seu papel fundamental na valorização e difusão da capoeira. Em 2026, são celebrados os 127 anos de seu nascimento.

Criador da Capoeira Regional, o mestre ajudou a transformar a percepção sobre a prática, fortalecendo seu reconhecimento como manifestação cultural e símbolo de resistência e identidade afro-brasileira.

Na edição de 2027, o desfile pretende aproximar duas expressões populares que compartilham a criatividade, o movimento corporal e a liberdade artística: a palhaçaria e a capoeira.

A celebração também busca fortalecer os vínculos da comunidade com suas tradições, reunindo moradores, artistas e foliões em uma festa marcada pela diversidade cultural.

O evento é aberto à participação popular, com convite para que o público vista fantasias e ocupe as ruas do bairro em homenagem ao legado de Mestre Bimba.