O som da sanfona, o ritmo do piseiro e a mistura de influências brasileiras que deram identidade ao Dominguinho podem, um dia, encontrar espaço também em cima de um trio elétrico. Às vésperas da apresentação do projeto em Salvador, que acontece neste sábado, 28, na Arena Fonte Nova, João Gomes, Mestrinho e JotaPê falaram sobre a possibilidade de participar do Carnaval 2027 da capital baiana.

Em entrevista ao portal A TARDE, os artistas demonstraram entusiasmo com a ideia de levar o projeto para a maior festa de rua da cidade, embora ainda não exista confirmação de uma apresentação.

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Para João Gomes, a experiência seria uma oportunidade de explorar novos formatos e aproximar ainda mais o Dominguinho da cultura musical baiana.

“Rapaz, seria uma experiência maravilhosa! Salvador tem um Carnaval que é referência para o mundo inteiro, e estar ali com esses dois parceiros seria uma alegria enorme. A música não precisa ter fronteiras, e a gente gosta muito de experimentar e viver novas experiências”, declarou.

O cantor também ressaltou que a proposta do Dominguinho permite transitar por diferentes estilos e ambientes musicais, deixando aberta a possibilidade de uma futura participação na folia.

“O Dominguinho tem essa liberdade de transitar por diferentes sonoridades. Se surgir uma oportunidade bonita, vamos conversar com muito carinho”, acrescentou.

A ideia também agrada a Mestrinho. O sanfoneiro destacou a relação do trio com a música baiana e a possibilidade de experimentar novos encontros a partir do projeto.

“Seria uma festa bonita demais! O Carnaval da Bahia tem uma energia muito própria, e a gente tem uma admiração enorme pela cultura musical baiana. O Dominguinho é um projeto que permite muitas possibilidades. Estamos sempre abertos a novos encontros e a levar nossa música para lugares diferentes”, afirmou.

JotaPê também considera interessante a possibilidade de apresentar o Dominguinho em um formato diferente daquele que o público já conhece.

“O Carnaval de Salvador é uma manifestação cultural gigantesca, com uma identidade musical muito forte. O Dominguinho também nasceu de um encontro de universos diferentes, então existe uma abertura natural para experimentar outros formatos. Seria uma experiência muito especial, sem dúvida”, disse.

Do forró à folia

Além da possibilidade de subir em um trio elétrico, os artistas acreditam que o forró pode conquistar ainda mais espaço no Carnaval, mesmo em meio a gêneros tradicionalmente associados à festa, como o axé, o samba-reggae e o pagode.

Para João Gomes, não existe uma fórmula musical obrigatória para conquistar os foliões.

“A música boa não tem obrigação de seguir uma fórmula. O forró tem ritmo, tem dança, tem alegria e tem uma capacidade enorme de fazer as pessoas cantarem juntas. O Brasil é muito diverso e cada Carnaval tem espaço para diferentes sonoridades”, avaliou.

JotaPê compartilha da opinião de que a identificação com o público é mais importante do que o ritmo ou a velocidade de uma canção.

“Não acho que uma música precise necessariamente ser acelerada para funcionar nessa festa. O que faz uma canção ganhar as ruas é a identificação, a vontade de cantar, dançar e compartilhar aquele momento. O forró tem todos esses elementos”, destacou.