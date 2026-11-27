VAI VOLTAR?
Bloco comandado por Tatau anuncia retorno ao Carnaval de Salvador 2027
Após desfile cancelado por problemas técnicos em 2026, agremiação confirma volta ao Circuito Osmar
O Bloco Frenesi está de volta ao Carnaval de Salvador em 2027. Após não conseguir realizar seu desfile na edição de 2026 por problemas técnicos no trio elétrico, a agremiação anunciou o retorno ao Circuito Osmar, no Campo Grande, para o domingo de Carnaval, 7 de fevereiro, com o cantor Tatau como atração.
A novidade foi divulgada nas redes sociais do bloco, que confirmou a participação no mega trio elétrico da Trio Elétrico RG. Na publicação, a organização destacou que ouviu os pedidos dos foliões e prometeu uma estrutura reforçada para a próxima edição.
Leia Também:
“O gigante do Circuito Osmar tá de volta, e voltou do jeito que vocês pediram. Em 2027 a gente desce o Campo Grande no mega trio da @trioeletricorg, com estrutura, som e energia do tamanho da nossa história. A gente ouviu cada comentário. Prometemos voltar mais forte, e começa por aqui", diz a legenda da publicação.
O desfile está previsto para começar às 17h, com abadás já disponíveis para compra pela plataforma Folia Bahia. O retorno também aposta na memória afetiva dos foliões, com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”.
Frenesi não conseguiu desfilar no Carnaval de 2026
O anúncio da volta acontece depois de uma edição marcada por problemas. Em 2026, o Bloco Frenesi chegou a iniciar sua participação no Carnaval de Salvador, mas precisou interromper a saída logo no começo devido a falhas técnicas no trio elétrico.
Entre os problemas registrados estavam dificuldades mecânicas e operacionais que impediram a continuidade do percurso. Com isso, a agremiação não conseguiu realizar efetivamente o desfile no circuito.
Como alternativa aos foliões que adquiriram abadás para a edição frustrada, o bloco anunciou uma apresentação exclusiva de Tatau no Food Park Salvador.
Tatau será a atração do retorno do bloco
Para marcar a volta à folia, o Frenesi terá Tatau à frente do trio elétrico. O cantor e compositor prepara um repertório com sucessos da Axé Music e músicas que prometem resgatar a atmosfera dos antigos carnavais do Campo Grande.
A escolha do artista também reforça a proposta de unir nostalgia e celebração em uma edição voltada tanto para antigos admiradores quanto para uma nova geração de foliões.
Quando será o desfile do Bloco Frenesi em 2027?
A apresentação está marcada para o domingo, 7 de fevereiro de 2027, no Circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador. A concentração está prevista para as 17h.
Os abadás já estão à venda pela plataforma Folia Bahia, no site da plataforma de vendas.