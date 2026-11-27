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O Bloco Frenesi está de volta ao Carnaval de Salvador em 2027. Após não conseguir realizar seu desfile na edição de 2026 por problemas técnicos no trio elétrico, a agremiação anunciou o retorno ao Circuito Osmar, no Campo Grande, para o domingo de Carnaval, 7 de fevereiro, com o cantor Tatau como atração.

A novidade foi divulgada nas redes sociais do bloco, que confirmou a participação no mega trio elétrico da Trio Elétrico RG. Na publicação, a organização destacou que ouviu os pedidos dos foliões e prometeu uma estrutura reforçada para a próxima edição.

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“O gigante do Circuito Osmar tá de volta, e voltou do jeito que vocês pediram. Em 2027 a gente desce o Campo Grande no mega trio da @trioeletricorg, com estrutura, som e energia do tamanho da nossa história. A gente ouviu cada comentário. Prometemos voltar mais forte, e começa por aqui", diz a legenda da publicação.

O desfile está previsto para começar às 17h, com abadás já disponíveis para compra pela plataforma Folia Bahia. O retorno também aposta na memória afetiva dos foliões, com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”.

Frenesi não conseguiu desfilar no Carnaval de 2026

O anúncio da volta acontece depois de uma edição marcada por problemas. Em 2026, o Bloco Frenesi chegou a iniciar sua participação no Carnaval de Salvador, mas precisou interromper a saída logo no começo devido a falhas técnicas no trio elétrico.

Entre os problemas registrados estavam dificuldades mecânicas e operacionais que impediram a continuidade do percurso. Com isso, a agremiação não conseguiu realizar efetivamente o desfile no circuito.

Como alternativa aos foliões que adquiriram abadás para a edição frustrada, o bloco anunciou uma apresentação exclusiva de Tatau no Food Park Salvador.

Tatau será a atração do retorno do bloco

Para marcar a volta à folia, o Frenesi terá Tatau à frente do trio elétrico. O cantor e compositor prepara um repertório com sucessos da Axé Music e músicas que prometem resgatar a atmosfera dos antigos carnavais do Campo Grande.

A escolha do artista também reforça a proposta de unir nostalgia e celebração em uma edição voltada tanto para antigos admiradores quanto para uma nova geração de foliões.

Quando será o desfile do Bloco Frenesi em 2027?

A apresentação está marcada para o domingo, 7 de fevereiro de 2027, no Circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador. A concentração está prevista para as 17h.

Os abadás já estão à venda pela plataforma Folia Bahia, no site da plataforma de vendas.