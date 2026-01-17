Carla Perez anuncia fim do tradicional bloco infantil no Carnaval de Salvador

FIM DE UMA ERA

Carla Perez comandando bloco infantil Algodão Doce - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A um mês para a abertura oficial do Carnaval de Salvador, um dos tradicionais blocos infantis que desfila na folia momesca, o Algodão Doce, anunciou o fim das suas atividades.

O comunicado de despedida foi feito pela comandante do trio dedicado aos foliões mirins: a dançarina e cantora, Carla Perez, por meio das suas redes sociais neste sábado, 17. Carla, contudo, não explicou o motivo de pôr um fim no bloco infantil.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Neste carnaval, encerro um ciclo, o do meu bloco infantil, com gratidão e esperança que esse cuidado com as nossas crianças continue vivo na maior festa popular do planeta”, disse ela.

Crianças curtindo caranval de Salvador | Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE

A eterna loira do Tchan agradeceu aos pais das crianças pelo carinho e parceria durante esses 25 anos em que leva o seu projeto às ruas do Circuito Osmar (Campo Grande).

“Obrigada por tudo! Vocês moram no meu coração. Eu encontro vocês na Avenida Campo Grande para a nossa maravilhosa despedida”, acrescentou ela.

A publicação, que tem como música de fundo a canção “Lua de Cristal”, da cantora Xuxa, faz um compilado de fotos e trechos da passagem do trio Pipoca Doce na folia momesca.

“Foram mais de 25 anos, vivendo o Carnaval em cima de um trio, de um pranchão ou no chão da avenida. Levando a alegria para quem sempre foi razão de tudo, as nossas crianças. Cada sorriso, cada abraço me fortaleceram até aqui”, contou Carla.

Carla Perez comandando bloco infantil Algodão Doce | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A artista ainda completa: “Estamos a um mês do nosso encontro no carnaval. Hoje, eu falo com o coração inteiro e totalmente aberto porque não é só uma despedida, é a minha história passando diante dos meus olhos”.

Veja publicação

Bloco Algodão Doce: veja os dias que trio desfila no Carnaval

A despedida do bloco Algodão Doce acontecerá em dois dias no carnaval de Salvador. As datas reservadas por Carla Perez são: