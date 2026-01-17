Menu
HOME > CARNAVAL
FIM DE UMA ERA

Carla Perez anuncia fim do tradicional bloco infantil no Carnaval de Salvador

Bloco Algodão Doce desfila na folia há 25 anos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/01/2026 - 11:14 h
Carla Perez comandando bloco infantil Algodão Doce
Carla Perez comandando bloco infantil Algodão Doce -

A um mês para a abertura oficial do Carnaval de Salvador, um dos tradicionais blocos infantis que desfila na folia momesca, o Algodão Doce, anunciou o fim das suas atividades.

O comunicado de despedida foi feito pela comandante do trio dedicado aos foliões mirins: a dançarina e cantora, Carla Perez, por meio das suas redes sociais neste sábado, 17. Carla, contudo, não explicou o motivo de pôr um fim no bloco infantil.

“Neste carnaval, encerro um ciclo, o do meu bloco infantil, com gratidão e esperança que esse cuidado com as nossas crianças continue vivo na maior festa popular do planeta”, disse ela.

Crianças curtindo caranval de Salvador
Crianças curtindo caranval de Salvador | Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE

A eterna loira do Tchan agradeceu aos pais das crianças pelo carinho e parceria durante esses 25 anos em que leva o seu projeto às ruas do Circuito Osmar (Campo Grande).

“Obrigada por tudo! Vocês moram no meu coração. Eu encontro vocês na Avenida Campo Grande para a nossa maravilhosa despedida”, acrescentou ela.

A publicação, que tem como música de fundo a canção “Lua de Cristal”, da cantora Xuxa, faz um compilado de fotos e trechos da passagem do trio Pipoca Doce na folia momesca.

“Foram mais de 25 anos, vivendo o Carnaval em cima de um trio, de um pranchão ou no chão da avenida. Levando a alegria para quem sempre foi razão de tudo, as nossas crianças. Cada sorriso, cada abraço me fortaleceram até aqui”, contou Carla.

Carla Perez comandando bloco infantil Algodão Doce
Carla Perez comandando bloco infantil Algodão Doce | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A artista ainda completa: “Estamos a um mês do nosso encontro no carnaval. Hoje, eu falo com o coração inteiro e totalmente aberto porque não é só uma despedida, é a minha história passando diante dos meus olhos”.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Carla Perez (@carlaperez)

Bloco Algodão Doce: veja os dias que trio desfila no Carnaval

A despedida do bloco Algodão Doce acontecerá em dois dias no carnaval de Salvador. As datas reservadas por Carla Perez são:

  • Sábado, 14/02, às 11h, no Campo Grande;
  • Domingo, 15/02, às 11h, no Campo Grande;
  • Atração: Carla Perez e convidados.

Ver todas

