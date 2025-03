Filhos de Jorge prepara repertório inédito para o Bloco Fissura

Estrutura do bloco conta com leds e som com transmissão para o carro de apoio - Foto: Fred Pontes

A Banda Filhos de Jorge promete agitar o primeiro dia de Carnaval de Salvador com o bloco Fissura na quinta-feira, 27. O grupo levará para o público também as canções do álbum “Ninguém Tá Só”, lançado em 2024, mas não vai deixar de tocar os hits como “Xuxu”, “Ziriguidum”, “Vai que Cola” e “Saudade de Você”.

“A identidade que a gente vai ter no trio, as coisas que estão no LED, tá tudo vindo nessa proposta do ‘Ninguém Tá Só’, que é uma vibe alegre, vibrante. As músicas levam a gente pra esse lugar, e a gente tá preparando tudo nesse sentido”, diz Arthur Ramos, um dos vocalistas da banda.

A apresentação vai ser potencializada pela estrutura de ponta do trio Barretão, que estará a serviço do Fissura nos três dias de desfile — os outros dois estarão sob o comando de Tomate. Com 25 metros de comprimento, o Barretão será o palco das apresentações de Filhos de Jorge, no primeiro dia da festa, quinta-feira; e de Tomate, na sexta-feira e sábado de Carnaval — os três dias no Circuito Barra-Ondina.

A estrutura do bloco conta com leds e som com transmissão para o carro de apoio. No bloco, os foliões têm acesso ao serviço de bar e lanchonete, banheiros, seguranças, coordenadores, assistência médica e primeiros socorros com médicos e auxiliares de enfermagem de plantão durante todo o percurso.