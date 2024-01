Lavagem do Bonfim marca início do Ouro Negro, diz Bruno Monteiro | A TARDE

Em sua segunda Lavagem do Bonfim desde que assumiu a Secretaria Estadual de Cultura (Secult-BA), Bruno Monteiro afirmou que a nova versão do programa Ouro Negro tem início na manhã desta quinta-feira, 11, durante o tradicional cortejo na Cidade Baixa.



"Agora o Ouro Negro não se restringe ao Carnaval, mas a todo o conjunto de festas populares. Está apoiando manifestações culturais e se apresenta aqui no Bonfim. Nosso entendimento é de que esse é o momento da fé, da nossa fé na Bahia, da nossa diversidade religiosa, diversidade cultural e de todas as formas de expressão", justificou Bruno.

Também estão na Lavagem do Bonfim o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA), a ministra da Cultura Margareth Menezes, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o secretário municipal de Cultura, Pedro Tourinho, entre outras lideranças e políticos baianos.

Sobre o Ouro Negro

Na última terça-feira, 9, durante evento de lançamento do tema do Carnaval da Bahia em 2024, que ganhou o nome de “50 anos dos blocos afro: Nossa energia é ancestral”, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou que a parceria da gestão estadual com as instituições carnavalescas afro-brasileiras também acontecerá após a folia momesca, com uma relação que deve se estender por todo o ano.

"Nós vamos rever políticas, vamos rever leis, rever orçamentos. A intenção nossa é, dentro do possível, do orçamento nosso, a gente poder valorizar os projetos sociais que os blocos desenvolvem, projetos educativos, projetos comunitários”, afirmou Jerônimo na ocasião.