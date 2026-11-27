Os 60 anos da Tropicália serão o tema do Carnaval de Salvador em 2027. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis ao portal A TARDE nesta sexta-feira, 27.

A escolha homenageia um dos movimentos culturais mais importantes da história brasileira, responsável por transformar a música nacional ao misturar referências da cultura popular com influências internacionais. Com forte participação de artistas baianos, a Tropicália ultrapassou os limites da música e marcou também o cinema, o teatro, a literatura e as artes visuais.

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A celebração dos 60 anos do movimento também coloca em evidência a contribuição da Bahia para uma das transformações mais significativas da cultura brasileira. Entre os nomes associados à Tropicália estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé, artistas que ajudaram a projetar a identidade tropicalista para além do país.



O que foi a Tropicália e por que o movimento revolucionou a cultura brasileira?

A Tropicália, também conhecida como Tropicalismo, surgiu em 1967, em meio a um período de intensas transformações políticas, sociais e culturais no Brasil. O movimento propôs uma nova maneira de pensar e produzir arte, rompendo com padrões tradicionais e aproximando diferentes linguagens musicais e estéticas.

Na música, a proposta era combinar ritmos brasileiros, como samba, baião e bossa nova, com referências estrangeiras, especialmente o rock, a psicodelia e a música pop. A mistura de instrumentos elétricos, guitarras e elementos da cultura popular provocou debates sobre identidade nacional e os caminhos da produção artística no país.

O nome Tropicália foi inspirado na instalação homônima do artista plástico Hélio Oiticica - Foto: Reprodução

O nome Tropicália foi inspirado na instalação homônima do artista plástico Hélio Oiticica, apresentada em 1967. A obra, que explorava elementos da cultura brasileira, ajudou a dar identidade a uma proposta artística que não se limitava a um único gênero ou manifestação cultural.



Entre os principais representantes do movimento estão os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé, além do grupo Os Mutantes, dos maestros Rogério Duprat e Júlio Medaglia e dos poetas Capinam e Torquato Neto.

Álbum se tornou símbolo do Tropicalismo

Um dos principais marcos do movimento foi o lançamento, em 1968, do disco Tropicália ou Panis et Circencis. Considerado um manifesto musical tropicalista, o álbum reuniu artistas e compositores em uma experiência coletiva que sintetizou a proposta estética do movimento.

A obra incorporou diferentes estilos, instrumentos e referências culturais, rompendo com as divisões tradicionais da música brasileira. Seu impacto permanece presente na produção musical do país e influenciou gerações de artistas.

A Tropicália também se desenvolveu em um contexto de repressão política durante a ditadura militar. Em 1968, após a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos e, posteriormente, partiram para o exílio em Londres. Apesar das perseguições, o movimento deixou um legado duradouro na cultura brasileira.

Quando será o Carnaval de Salvador 2027?

A programação oficial do Carnaval de Salvador está prevista para acontecer entre 4 e 9 de fevereiro de 2027, com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas marcado para o dia 10. Antes da abertura da festa, a cidade terá uma agenda de eventos de pré-Carnaval.

Confira o calendário previsto: