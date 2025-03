10 séries com personagens femininas para comemorar o Dia da Mulher

Daenerys Targaryen é uma das protagonistas de 'Game Of Thrones' - Foto: Divulgação

O Dia Internacional da Mulher chegou, e nada melhor do que celebrar essa data com algumas das personagens femininas mais marcantes da televisão. Muitas delas conquistaram o público com as suas histórias, superando desafios, quebrando barreiras e se tornando símbolos de empoderamento.

Essas personagens não apenas usam sua astúcia para superar os obstáculos da vida, mas também desafiam padrões estabelecidos, lutando por justiça e igualdade. Elas se tornaram fontes de inspiração, tanto nas telas quanto na realidade. Além de demonstrarem força, representam resiliência, coragem e determinação, qualidades que continuam a motivar pessoas em todo o mundo.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu uma lista com 10 séries que destacam mulheres inteligentes e guerreiras, que enfrentam adversidades com coragem, influenciando gerações e deixando sua marca.

1. UNIVERSO GAME OF THRONES

Cersei Lannister em 'Game Of Thrones' | Foto: Divulgação

Tanto ‘Game of Thrones’ quanto sua série derivada, ‘A Casa do Dragão’, são repletas de personagens femininas marcantes, que se destacam por sua força, inteligência e ambição.



Em ‘Game of Thrones', Daenerys Targaryen começa como uma jovem vulnerável, mas se transforma em uma líder determinada, conquistando exércitos e libertando escravos.

Cersei Lannister, uma das vilãs mais emblemáticas da série, é movida por ambição e astúcia política, enquanto Arya Stark rejeita os papeis tradicionais impostos às mulheres e se torna uma guerreira destemida, sendo uma peça-chave na trama.

Já em ‘A Casa do Dragão’, o centro da história é o embate entre duas ex-amigas, cujos destinos estão entrelaçados. Rhaenyra Targaryen desafia as tradições de Westeros ao reivindicar seu direito ao Trono de Ferro, enfrentando o preconceito contra mulheres no poder. Em contraponto, Alicent Hightower luta para proteger sua família e se vê dividida entre o desejo de poder e os dilemas morais de suas escolhas.

Essas personagens fazem do universo ‘Game of Thrones' um dos mais ricos em representatividade feminina dentro do gênero de fantasia.

Onde assistir: ‘Game of Thrones’ e 'A Casa do Dragão' estão disponíveis na Max.

2. BUFFY, A CAÇA-VAMPIROS

Willow Rosenberg e Buffy Summers | Foto: Divulgação

Exibida de 1997 a 2003, ‘Buffy, A Caça-Vampiros’ revolucionou a forma como personagens femininas eram retratadas na cultura pop. Interpretada por Sarah Michelle Gellar, Buffy Summers subverte o clichê das "moças indefesas" dos filmes de terror ao equilibrar os desafios típicos da adolescência com a responsabilidade de enfrentar forças sobrenaturais e derrotar vampiros e demônios.

A série foi pioneira ao apresentar uma protagonista forte, inteligente e independente em um período em que heroínas ainda eram raras, especialmente no universo nerd. Buffy quebrou estereótipos patriarcais ao mostrar que mulheres podem ser tanto guerreiras quanto líderes, influenciando diversas produções posteriores com protagonistas femininas poderosas. A série, considerada à frente de seu tempo, ainda possui representatividade LGBTQIAPN+, algo raro no período em que foi lançada.

Além disso, Buffy não é apenas uma caçadora de vampiros; ela é uma jovem que enfrenta dificuldades emocionais, pressões sociais e o peso de sua responsabilidade, tornando-se uma personagem multifacetada e inspiradora.

Além de Buffy Summers, a série também destaca outras personagens marcantes, como Willow Rosenberg, sua melhor amiga e uma talentosa bruxa que lida com dilemas relacionados à sua sexualidade e ao crescimento de seus poderes.

Com um legado duradouro, 'Buffy, A Caça-Vampiros' ajudou a redefinir a presença feminina na televisão e continua sendo referência quando se fala em mulheres relevantes e fortes no audiovisual.

Onde assistir: Disney+.

3. DESPERATE HOUSEWIVES

‘Desperate Housewives' foi um fenômeno de audiência | Foto: Divulgação

Lançada em 2004 e exibida até 2012, ‘Desperate Housewives' foi um fenômeno de audiência na ABC, combinando comédia, drama e mistério de forma envolvente. A série acompanha quatro mulheres com personalidades e ambições distintas, que fogem do estereótipo unidimensional frequentemente atribuído às personagens femininas na TV. Enquanto lidam com seus próprios desafios, elas se unem para investigar o mistério por trás do suicídio de sua amiga Mary Alice.



Cada protagonista representa uma faceta da experiência feminina: Lynette, uma ex-executiva que luta para equilibrar maternidade e carreira; Susan, uma escritora e mãe solteira tentando recomeçar a vida; Bree, a dona de casa perfeita que esconde um lar disfuncional; e Gabrielle, uma ex-modelo casada com um empresário de sucesso que aprende a lidar com traumas e mudanças de vida.

Com personagens femininas fortes e multifacetadas, ‘Desperate Housewives' se destaca por trazer à tona discussões sobre feminilidade, carreira, maternidade, relacionamentos e identidade. Além disso, a sua mistura única de humor, drama e mistério mantém a narrativa envolvente até o último episódio.

Onde assistir: Disney+.

4. 9-1-1

‘9-1-1’ é uma série que vai além do drama de resgates e emergências | Foto: Divulgação

Lançada em 2018 e ainda em exibição, ‘9-1-1’ acompanha o dia a dia de policiais, bombeiros, paramédicos e atendentes da linha de emergência de Los Angeles, explorando tanto os desafios intensos do trabalho quanto os dilemas pessoais dos personagens. A série se destaca por dar protagonismo a mulheres negras fortes e bem desenvolvidas, que ocupam posições de autoridade e enfrentam diversas adversidades em suas carreiras.



Um dos principais destaques da série é Athena Grant, tenente da polícia de Los Angeles, interpretada por Angela Bassett. Athena lida com racismo, misoginia e desafios pessoais, além de equilibrar sua vida profissional com a criação de seus dois filhos.

A sua trajetória envolve temas como violência policial, o impacto de ser mulher em um ambiente majoritariamente masculino e a constante necessidade de proteger sua família. Athena é retratada como uma mulher determinada, competente e inspiradora, contrastando com a predominância de protagonistas masculinos nas séries policiais.

Outra personagem de grande impacto é Henrietta "Hen" Wilson, bombeira e paramédica, que se destaca por sua inteligência, força e dedicação. Mulher negra, lésbica e mãe, Hen enfrentou um ambiente que muitas vezes tentou excluí-la por sua identidade. Casada com outra mulher, ela equilibra sua rotina exaustiva no corpo de bombeiros com a criação do filho adotivo, Danny. A série também aborda os desafios que Hen enfrentou para se tornar bombeira, lidando com misoginia, racismo e homofobia dentro da corporação.

Introduzida na segunda temporada, Maddie Buckley traz outra camada à série. Enfermeira de formação, ela foge de um casamento abusivo e recomeça sua vida como despachante da linha de emergência 9-1-1. Ao longo da trama, Maddie enfrenta seus traumas passados enquanto busca se tornar uma mulher forte, independente e livre da violência que marcou sua história.

Com um elenco diverso e narrativas intensas, ‘9-1-1’ é uma série que vai além do drama de resgates e emergências, explorando temas sociais relevantes e dando voz a personagens femininas poderosas.

Onde assistir: Disney+.

5. BOM DIA, VERÔNICA

A série possui um forte viés feminista | Foto: Divulgação

Baseada no livro homônimo do escritor brasileiro Raphael Montes, ‘Bom Dia, Verônica’ acompanha a história de Verônica Torres, uma escrivã de polícia que trabalha na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Casada e mãe de dois filhos, sua rotina sofre uma reviravolta quando testemunha o chocante suicídio de uma jovem. Poucos dias depois, recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada pedindo ajuda, o que a leva a uma perigosa jornada em busca de justiça.



A série tem um forte viés feminista ao abordar temas como violência doméstica, feminicídio, abuso sexual de menores e misoginia, além de denunciar abusos cometidos por grandes instituições.

Diferente de muitos de seus colegas de delegacia, Verônica se destaca por sua empatia e capacidade de ouvir as vítimas, criando um ambiente seguro para que possam relatar suas histórias. No entanto, à medida que se aprofunda nas investigações, ela enfrenta machismo, corrupção policial e obstáculos sistêmicos que dificultam seu trabalho, ao mesmo tempo em que lida com dilemas pessoais e familiares.

Com uma narrativa intensa e repleta de reviravoltas, ‘Bom Dia, Verônica’ expõe as falhas do sistema de justiça e a luta das mulheres por segurança e dignidade.

Onde assistir: Netflix.

6. KILLING EVE

‘Killing Eve’ coloca mulheres no centro da ação | Foto: Divulgação

‘Killing Eve’ é uma excelente escolha para quem busca séries com personagens femininas fortes porque subverte estereótipos e coloca mulheres no centro da ação, da inteligência e da complexidade psicológica. A série, criada por Phoebe Waller-Bridge e baseada nos livros ‘Villanelle’ de Luke Jennings, acompanha o jogo de gato e rato entre Eve Polastri (Sandra Oh), uma agente do MI6, e Villanelle (Jodie Comer), uma assassina carismática e imprevisível.



O que faz ‘Killing Eve’ se destacar é a profundidade e a complexidade das protagonistas. Eve não é apenas uma agente determinada, mas uma mulher multifacetada que lida com obsessão, desejo e identidade de forma realista e imprevisível. Já Villanelle desafia o arquétipo da femme fatale tradicional, sendo ao mesmo tempo perigosa e encantadora, com um humor afiado e uma imprevisibilidade fascinante.

Além disso, a série apresenta uma abordagem inovadora sobre poder e desejo, explorando relações entre mulheres de maneira intensa e sem clichês. A narrativa envolvente, os diálogos afiados e a estética estilizada também contribuem para uma experiência única. Se você busca uma série com personagens femininas fortes, imprevisíveis e complexas, 'Killing Eve’ é uma escolha certeira.

Onde assistir: Netflix.

7. BIG LITTLE LIES

A série de mistério e drama é uma ótima aposta | Foto: Divulgação

‘Big Little Lies’ é uma série que, a partir de um assassinato, revela os segredos e rivalidades de uma comunidade aparentemente perfeita em Monterey, Califórnia. A trama explora a vida de quatro mães, interpretadas por um elenco de peso como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Laura Dern e Shailene Woodley. Além disso, a série conta com Meryl Streep no elenco.



Madeline (Reese) é uma mulher forte e determinada, mas lida com questões de casamento e maternidade; Celeste (Nicole) enfrenta um casamento abusivo e busca liberdade; Renata (Laura) é uma empresária de sucesso que enfrenta os desafios de ser mãe e mulher de negócios. Jane (Shailene), mãe solteira, luta para proteger seu filho, Ziggy, de acusações de bullying, enquanto enfrenta o trauma de um abuso sexual passado.

Com um enredo que aborda temas como violência doméstica, amizade e feminismo, ‘Big Little Lies’ destaca as complexidades das mulheres e seus relacionamentos, oferecendo uma visão honesta e intensa das lutas diárias e os segredos que moldam as suas vidas.

Onde assistir: Max.

8. HOW TO GET AWAY WITH MURDER

Annalise é uma mulher imbatível e estratégica | Foto: Divulgação

‘How to Get Away with Murder’ é uma série interessante para quem busca personagens femininas complexas. A trama gira em torno de Annalise Keating, uma professora de Direito Criminal interpretada pela vencedora do Oscar Viola Davis.



Annalise é uma mulher imbatível e estratégica, capaz de manipular e dominar qualquer situação, seja nos tribunais ou em sua vida pessoal. Ela é uma líder carismática, com grande inteligência emocional, que enfrenta não apenas desafios profissionais, mas também questões pessoais, como seu tumultuado casamento e o peso de um passado sombrio. Annalise quebra estereótipos e se torna um dos maiores exemplos de mulheres fortes e multifacetadas na televisão.

A trama se desenvolve com esses personagens se envolvendo em uma série de eventos envolvendo um assassinato, onde as relações de poder, moralidade e lealdade são constantemente desafiadas. Com um elenco de peso e uma trama cheia de reviravoltas, ‘How to Get Away with Murder’ é uma série imperdível para quem deseja ver mulheres inteligentes, determinadas, complexas e resilientes conquistando seu espaço.

Onde assistir: Disney+.

9. SEX AND THE CITY

‘Sex and the City’ é uma série pioneira quando se trata de mulheres fortes | Foto: Divulgação

‘Sex and the City’ é uma série que se tornou um marco quando se trata de mulheres fortes e independentes, lançada em 1998. A trama segue quatro amigas em Nova York enquanto elas enfrentam desafios de amor, carreira e identidade. Cada uma das protagonistas traz uma perspectiva única sobre o que significa ser mulher na sociedade contemporânea.



Carrie Bradshaw é uma escritora romântica e independente, que enfrenta os desafios de sua carreira e relacionamentos. Miranda Hobbes é uma advogada ambiciosa que lida com o equilíbrio entre sua vida profissional e seus dilemas sobre feminismo e vida amorosa. Charlotte York é a romântica do grupo, com ideais tradicionais de casamento e família, mantendo uma busca incessante atrás do amor verdadeiro. Samantha Jones, a mais ousada, é uma empresária de sucesso que se destaca por sua confiança, autonomia e liberdade sexual.

‘Sex and the City’ é uma série excelente para quem procura personagens femininas fortes, que não têm medo de serem autênticas, independentes e de se confrontar com as expectativas sociais, ao mesmo tempo em que mantêm profundas amizades e buscam uma vida pessoal e profissional satisfatória.

Onde assistir: Max.

10. ORANGE IS THE NEW BLACK

A série equilibra momentos de humor e tensão enquanto aborda questões sociais | Foto: Divulgação

Uma das primeiras produções originais da Netflix, 'Orange Is The New Black' se passa em uma prisão feminina nos Estados Unidos e revolucionou a forma como as narrativas sobre o encarceramento são contadas na televisão. Embora a trama comece focada em Piper Chapman, uma mulher branca de classe média que acaba presa, rapidamente se expande para apresentar um elenco diverso de personagens femininas de diferentes origens, etnias e realidades.



Com um tom de dramédia, a série equilibra momentos de humor e tensão enquanto aborda questões sociais complexas, como as falhas do sistema prisional, o encarceramento em massa, feminismo, sororidade, racismo, violência estatal, transfobia, homofobia, xenofobia, imigração, assédio, maternidade e desigualdade social. Ao longo de suas sete temporadas, 'Orange Is The New Black' se consolida como um retrato impactante da sociedade estadunidense da última década.

A série conta com personagens memoráveis, como Alex Vause, Tiffany "Pennsatucky" Doggett, Nicky Nichols, Poussey Washington, Galina "Red" Reznikov, Tasha "Taystee" Jefferson, Suzanne "Crazy Eyes" Warren, Sophia Burset, entre muitas outras detentas, cada uma com sua história e profundidade.

Onde assistir: Netflix

*Sob supervisão de Luiz Almeida