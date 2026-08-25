3 filmes de suspense da Netflix para quem quer ficar longe do celular

Com o avanço das redes sociais e o hábito de consultar o celular a todo momento, diminuir o tempo de tela nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes, até mesmo durante um filme, a vontade de olhar as notificações acaba interrompendo a experiência e tirando a atenção da história.

Encontrar a produção certa, porém, pode fazer toda a diferença. Quando a trama consegue criar mistérios, apresentar informações inesperadas e aumentar a tensão a cada nova cena, o celular pode acabar ficando de lado sem que o espectador perceba.

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O catálogo da Netflix é recheado de filmes para todos os gostos, incluindo produções capazes de prender a atenção do início ao fim. Entre suspenses psicológicos, histórias de terror e tramas repletas de segredos, algumas opções se destacam para quem procura uma experiência mais envolvente.

A curadoria, nesse caso, também faz diferença na hora de encontrar títulos que realmente merecem algumas horas de atenção. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer escolher um suspense e esquecer, pelo menos por um tempo, que o celular está por perto.



3 filmes para ver agora na Netflix

Acompanhante Perfeita

Cena de Acompanhante Perfeita - Foto: Divulgação

Em Acompanhante Perfeita, Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) vivem um relacionamento que parece digno de um romance de cinema. Após se conhecerem em um mercado, os dois se apaixonam rapidamente e partem para um fim de semana em uma luxuosa casa de campo com amigos.



O passeio, no entanto, muda completamente de rumo quando uma revelação inesperada vem à tona: Iris é um robô. Entre perseguições, violência e segredos, ela passa a lutar para sobreviver e compreender a própria existência em uma história que mistura suspense, terror e comédia.

Passei Por Aqui

Cena de Passei Por Aqui - Foto: Divulgação

Passei Por Aqui acompanha Toby, um jovem grafiteiro que invade as casas de pessoas ricas e poderosas ao lado do amigo Jay. A dupla deixa a frase “passei por aqui” nas paredes como forma de mostrar que mesmo quem vive isolado da sociedade também pode ser vulnerável.



Quando Jay deixa a parceria após descobrir a gravidez da namorada, Toby decide agir sozinho e invade a casa do ex-juiz Hector Blake. No local, ele encontra algo escondido que coloca sua própria vida e a de pessoas próximas em perigo, enquanto sua mãe tenta descobrir o que aconteceu com ele.

Não Fale o Mal

Cena de Não Fale o Mal - Foto: Divulgação

Em Não Fale o Mal, uma família americana conhece uma família britânica durante as férias na Europa e aceita o convite para passar alguns dias em uma casa de campo. O que parecia uma oportunidade para prolongar a convivência logo se transforma em uma experiência cada vez mais desconfortável.



Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi), os anfitriões, passam a revelar comportamentos estranhos e uma violência perturbadora. Presos em uma situação que não conseguem compreender, Ben (Scoot McNairy) e Louise Dalton (Mackenzie Davis) precisam descobrir como escapar de um jogo sinistro.