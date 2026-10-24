3 séries curtas no Prime Video para este fim de semana (24 e 25/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de esquecer um pouco a correria da rotina e encontrar uma boa história para acompanhar. Para quem gosta de mistério, tensão e reviravoltas, escolher a próxima maratona pode ser o programa perfeito para os dias de descanso.

Com um catálogo recheado de produções para todos os gostos, o Prime Video reúne opções para quem procura desde tramas policiais até histórias sombrias que desafiam a curiosidade do espectador. Entre tantas alternativas, as séries de suspense são uma ótima pedida para quem não dispensa uma narrativa envolvente.

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Mas nem sempre é preciso começar uma produção com várias temporadas para aproveitar uma boa maratona. Séries mais curtas, com histórias concentradas e conflitos que despertam a vontade de assistir ao próximo episódio, são perfeitas para quem quer acompanhar tudo em poucos dias.

E como todo mundo gosta de uma maratona boa, daquelas que prendem a atenção e fazem o tempo passar rápido, a curadoria faz toda a diferença. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer dar o play no sábado e terminar a história antes da volta da rotina.

3 séries curtas para ver agora no Prime Video

Panic

Minissérie é perfeita para sua maratona - Foto: Divulgação

Em uma pequena cidade do Texas, um grupo de jovens prestes a se formar encontra em um jogo ilegal a possibilidade de mudar de vida. Conhecido como Panic, o desafio promete uma recompensa em dinheiro e a chance de escapar de um lugar onde muitos não enxergam perspectivas para o futuro.

Entre os participantes estão Heather (Olivia Welch), sua melhor amiga Natalie (Jessica Sula) e Dodge (Mike Faist), que encaram provas espalhadas pela cidade e precisam enfrentar seus maiores medos. Conforme a competição avança, os desafios ficam mais sombrios e perigosos, colocando os limites dos jovens à prova. Mas até onde eles estão dispostos a ir para conquistar a vitória?

Catedrais

Minissérie curta é uma opção incrível para maratonar no Prime Video - Foto: Divulgação

Um assassinato sem solução e uma família marcada pelo silêncio estão no centro de Catedrais, série que acompanha os Sardá após a morte de Ana, a filha caçula de uma família profundamente religiosa. Em 1986, a jovem é encontrada morta em um terreno baldio, mas o caso acaba encerrado sem suspeitos, deixando para trás perguntas que ninguém parece disposto a responder.

Décadas depois, em 2018, Lía, que se isolou após a tragédia, retorna a Santiago para passar um tempo com o pai moribundo. Com o desejo dele de descobrir o que realmente aconteceu com Ana, antigas feridas voltam à tona e uma investigação sobre o passado começa a revelar mentiras, segredos e detalhes de um amor proibido.

Utopia

Minissérie do Prime Video é ideal para sua maratona durante este final de semana - Foto: Divulgação

Uma história em quadrinhos cult e aparentemente underground se transforma no ponto de partida de uma trama cheia de conspirações em Utopia. Tudo começa quando um grupo de jovens adultos que se conhece pela internet consegue acesso à publicação, sem imaginar que aquele material pode mudar completamente suas vidas.

O que parecia apenas uma descoberta curiosa logo se torna uma ameaça, quando os integrantes percebem que são alvos de uma sombria organização estatal profunda. Além de tentar escapar do perigo, o grupo passa a carregar uma missão ainda maior: salvar o mundo. Em meio a perseguições e mistérios, cada descoberta pode aproximá-los de uma verdade difícil de enfrentar.